Vídeo: Conselho aprova mais de R$ 250 milhões em projetos para PIM

Manaus - O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam) aprovou 20 projetos industriais no valor de mais de R$ 250 milhões. A reunião chamou a atenção por apresentar o menor número de projetos do ano.

Entre os projetos aprovados está a fabricação de bicicletas elétricas no Pólo Industrial de Manaus e a fabricação de câmeras de vídeo para sistema de segurança de circuito fechado de tv, estimado em R$ 33 milhões.



Na última reunião, em dezembro do ano passado, 41 projetos foram apreciados e aprovados, totalizando investimentos de mais de R$ 1 bilhão.

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, disse que a reunião foi importante mesmo tendo pouca expressividade no número de projetos.

Vice-presidente da Fieam reafirmou a importância da reunião | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Durante a reunião foram citadas as falas do ministro da economia Paulo Guedes, durante entrevista a um canal fechado, em relação à Zona Franca de Manaus. Para o secretário de planejamento, Jório Veiga, o número de projetos pode ser um reflexo das declarações do ministro, mas ele acredita que isso pode mudar.

A próxima reunião do Codam deve acontecer em três meses, onde novos projetos industriais devem ser aprovados.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Juliano Couto/TV Em Tempo

