População da Zona Norte pode tirar dúvidas sobre IR neste sábado

Manaus - Nem todos sabem, mas a arrecadação de tributos como o Imposto de Renda (IR) é essencial para manter investimentos em infraestrutura e serviços das mais diversas áreas do País – incluindo, por exemplo, da segurança ao transporte público, até a saúde e educação. O mês de abril marca a corrida dos contribuintes para 'acertar as contas com o Leão' e o prazo para a entrega se encerrará no dia 30 de abril.

Para orientar o cidadão que tem dúvidas sobre o preenchimento da Declaração, a Anhanguera Educacional, unidade situada no Sumaúma Park Shopping, bairro Cidade Nova, zona norte, oferecerá, no dia 27 de abril, um plantão de atendimento ao público em geral. A iniciativa será conduzida por três alunos do curso de Ciências Contábeis, sob supervisão do tutor dos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Economia, Nixon Martins Leite.

De acordo com o especialista da instituição, referência no setor educacional, com cursos chancelados pelo MEC em todo o Brasil, o serviço tem importância fundamental para a comunidade.

"A ideia é, além de dar todas as orientações às pessoas que comparecerem no dia, também ajudar a fazer a declaração", afirma Nixon, ressaltando que é fundamental estar atento a todos os rendimentos obtidos no anterior para evitar a malha fina.

Para participar do plantão, basta comparecer à sede da unidade, nessa data, munido da Declaração de Imposto de Renda do ano anterior (em pen drive ou impressa), o informe de rendimentos de 2018, documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor) e os comprovantes de despesas do titular e de seus dependentes, além de comprovante de endereço.

Obrigatoriedade

Neste ano, o contribuinte tem duas alternativas para fazer a Declaração: por meio do Programa Gerador de Declaração (PGD) IRPF 2019, disponível no site da Receita Federal; e pelo aplicativo 'Meu Imposto de Renda', disponível para tablets e smartphones.

Quem não cumprir, fica sujeito à multa e a restrições no Cadastro de Pessoa Física (CPF), o que pode dificultar a compra e a venda de imóveis, o requerimento de passaporte e até o ingresso em universidades. A apresentação da Declaração em 2019 é obrigatória para contribuintes que, durante o ano de 2018, se enquadraram nas seguintes situações:

Receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, ou seja, trabalhadores, aposentados ou pensionistas com renda mensal superior a R$1.903,98;

Tiveram rendimentos não-tributáveis acima de R$ 40.000,00;

Trabalhadores do campo que tiveram rendimento anual bruto de renda rural superior a R$ 128.308,50;

Investiram qualquer quantia em bolsa de valores, mercado de capitais ou similares;

Proprietários de imóvel ou terreno com valor superior a R$ 300.000,00;

Optaram pela isenção de imposto de renda sobre o valor da venda de imóveis, desde que tal valor tenha sido utilizado para a compra de outro imóvel em território nacional no prazo de 180 dias.

