Confira 10 profissões em alta no mercado de trabalho de Manaus

Manaus - Com a lenta retomada da Economia, após um longo período de crise e altas taxas de desemprego, muitas pessoas estão em dúvida sobre onde apostar suas fichas na hora de investir em uma profissão. Para empresas de recrutamento, os segmentos que estão "bombando" na capital amazonense são as áreas de tecnologia, marketing e finanças.



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, Manaus foi a segunda capital do país com o maior número de desempregados, figurando com 18,1%. Embora a posição seja alarmante, a cidade registrou queda na taxa de desemprego em comparação ao ano de 2017, quando ficou com 20,2%.

Apesar do cenário de crise no Amazonas, a Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) ofertou nos últimos quatro anos 29.122 vagas de emprego, sendo 10.766 preenchidas por trabalhadores desempregados.

Os segmentos que mais se mantiveram equilibrados, em 2018, segundo a Setrab, foram os setores de Serviços (com 56.305 pessoas empregadas), Comércio (37.588) e Indústria (28.381).

O ano de 2016 foi o que mais teve postos de trabalhos gerados na capital amazonense, com 11.594, mas apenas 3.513 interessados ocuparam as vagas. Já o ano de 2018, foi o que teve o menor número de ofertas de emprego em relação aos anos anteriores, com 3.907.

Os dados também mostram que no primeiro trimestre deste ano houve um aumento de 74% no número de vagas disponibilizadas pela Setrab, quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Especialistas apontam tendências

Com essa abertura no mercado de trabalho manauara, as empresas de recrutamento apontam que as tendências para os profissionais da área de tecnologia são a aposta para aqueles que buscam iniciar uma carreira.

"Tecnologia, no Brasil e no mundo, seguirá sempre forte. Nas outras áreas, o cenário ainda está muito diluído em necessidades estruturais de cada companhia”, afirmou Ricardo Basaglia, diretor-geral do PageGroup Brasil.

O economista André Frazão explica que as profissões que exigem improvisação, criatividade, inovação e tudo que envolva um pensamento novo, tendem a cada vez mais ter espaço no mercado de trabalho da chamada indústria 4.0.

“Advogados e contadores são alguns profissionais que executam tarefas ‘quadradas’. Nesse caso, se a pessoa não buscar se inovar, terá problemas em arranjar empregos. Já os profissionais da área de tecnologia, como programadores ou engenheiros mecânicos, estão vivendo uma época muito promissora para suas carreiras, já que os jogos de videogame exigem muita criatividade e inovação ”, afirma o economista.

Veja abaixo a lista das 10 profissões que estão em alta em 2019, segundo a pesquisa PageGroup, referência mundial em recrutamento especializado de executivos de todos os níveis hierárquicos:

1. Gerente de Vendas

O profissional de vendas atua na prospecção de potenciais clientes e parceiros | Foto: Divulgação / Freepik

Atuação: o profissional que trabalha com vendas atua na prospecção de potenciais clientes e parceiros, gera demanda e ações promocionais.

Acompanha a performance e desenvolve a força de vendas, estabelece planos de visitas e realiza análise de concorrentes. Ele estuda o mercado, faz o levantamento de resultados de vendas e demanda, participa de convenções e congressos e desenvolve relacionamento no mercado público e privado.



Perfil da vaga: desejável formação / especialização em negócios, marketing, comercial ou negociação; idiomas (desejável, mas não imprescindível, isso pode variar pela nacionalidade e demais pré-requisitos da empresa).

Faixa salarial: R$ 16 mil a 25 mil + variável

Motivo para alta: peça-chave nas definições de planos táticos e estratégicos comerciais da companhia para o atingimento das metas, aumento nos resultados de vendas e engajamento da equipe comercial.

2. Gerente de Marketing de Performance

O profissional de gerência de marketing de performance é responsável por direcionar o investimento no melhor canal para seu negócio | Foto: Divulgação / Freepik

Atuação: o profissional de performance é responsável por direcionar o investimento no melhor canal para seu negócio, baseando-se em números do negócio e nas ações de marketing de performance realizadas.



Perfil da vaga: precisa conhecer bem a estratégia de marketing e o orçamento do cliente para definir onde investir para ter um retorno saudável nas dezenas de formatos de mídia existentes no mercado. Definição e acompanhamento de indicadores de desempenho é pré-requisito obrigatório.

Faixa salarial: R$ 10 mil a R$ 15 mil

Motivo para alta: empresas cada vez mais apontam no marketing como uma área estratégica e que controla o retorno de investimentos em diferentes mídias.

3. Gerente de planejamento financeiro

Atuação: profissional que atua ou participar da criação do orçamento da empresa e das projeções de resultados (o quanto a companhia espera lucrar e quais itens devem passar por revisão de preços ou ajustes, por exemplo). Ele também é a peça-chave para encontrar novos negócios.

Perfil da vaga: domínio completo das rotinas financeiras e do negócio, já com habilidades da era digital, boa capacidade de comunicar resultados e capacidade de relacionamento.

Faixa salarial: de R$ 14 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta: na atual retomada de mercado, esse profissional é estratégico na tomada de decisão e no relacionamento entre as áreas, visando o crescimento da empresa.

4. Cientista/Engenheiro de Dados

Atuação: profissional dedicado a criar soluções complexas que envolvem: captar, analisar e enxergar tendências em dados (informações) que impactem nos negócios e gerar/prever ondas de crescimento exponencial.

Perfil da vaga: a formação desses profissionais em grande parte está na área de exatas: Matemática, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Estatística e Física. Mas pode haver talentos originados de outros campos, e que dominem as habilidades rígidas do setor.

Faixa salarial: R$ 9 mil a R$ 18 mil

Motivo para alta: esta é uma das profissões que faz o elo entre presente e futuro. O cientista de dados faz parte de uma nova geração de profissionais analíticos cruciais para o mercado.

Após a maior onda de transformação digital no Brasil, agora em 2018, essa posição entra de forma definitiva para a cultura do mercado.

5. Desenvolvedor Mobile

O engenheiro da computação tem a missão de programar/criar e reparar aplicativos | Foto: Divulgação Universidade de Passo Fundo

Atuação: sua missão é programar/criar e reparar aplicativos para plataformas de celular/dispositivos móveis em suas diversas variáveis, incluindo o universo de games.



Perfil da vaga: Formação em Engenharia da Computação ou áreas correlatas

Faixa salarial R$ 10 mil a R$ 17 mil

Motivo para alta: todos serviços do mundo analógico (realidade física) estão migrando de algum modo para o campo digital, e aí surge a importância de disponibilizar essas informações em formato móvel, simples, agradável e seguro para os usuários. É um profissional que já está na base dos times tecnológicos.

6. Gerente comercial (Canal indireto)

Atuação: Qualificar e gerir relacionamento, margem e volume de vendas indiretas para distribuidores ou revendas.

Perfil da vaga: Experiência para entender o modelo de negócio do canal e propor uma solução “ganha-ganha”. Habilidade de influência, boa capacidade analítica, negociação e conciliação.

Faixa salarial: de R$ 15 mil a R$ 25 mil (+ bônus e/ou comissões)

Motivo para alta: O modelo de vendas indiretas permite maior capilaridade e penetração em diferentes clientes/regiões. É um modelo com custos fixos menores, mas com campo de venda positivo. Essa posição vem crescendo nos mercados de tecnologia e bens de consumo.

7. Especialista tributário

Atuação: Apuração de impostos diretos e indiretos. Atua no atendimento à auditoria e no planejamento tributário da empresa para recuperação de crédito.

Perfil da vaga: inglês avançado será diferencial para maior parte das empresas. Ótima comunicação para transitar entre áreas. Proatividade e ótima interpretação de texto, para pesquisas recorrentes de legislação.

Faixa salarial: de R$ 9 mil a R$ 15 mil

Motivo para alta: o cenário pós-crise está forçando as empresas a reestruturar área tributária para que consigam planejar 2019 em um novo momento de expansão da economia.

8. Analista de Produtos

Atuação: Profissional responsável pelo desenvolvimento ou melhora de algum produto oferecido pela empresa para o cliente final.

Perfil da vaga: capacidade analítica e crítica sobre o funcionamento e desenvolvimento de novos negócios; criatividade para pensar em novos negócios e maneiras de fazer a experiência do cliente mais prazerosa.

Faixa salarial: R$ 8 mil a R$ 12 mil

Motivo para alta em 2019: as companhias estão em busca de candidatos com expertise em produtos diferenciados (sejam em grandes bancos ou pequenas empresas de tecnologia).

O mercado precisa de mentes e ideias capazes de fazer os consumidores utilizarem mais seus serviços. Assim como em muitas áreas, a experiência do usuário é o que faz uma pessoa utilizar um serviço financeiro ou não.

9. Gerente (Office Manager)

Atuação: profissional que trabalha no gerenciamento de insumos, reparos/reformas nos escritórios da companhia, além de administrar pagamentos e gestão de fornecedores/terceiros.

Perfil da vaga: visão integrada para atuar com diferentes demandas e assuntos de forma simultânea, extrema atenção aos detalhes, previsão de falhas, experiência administrativa e financeira.

Faixa salarial: R$ 10 mil a R$ 14 mil

Motivo para alta: as companhias precisarão de foco em custo-benefício de seus recursos operacionais, seja em gestão de pessoas (copa, limpeza, recepção) seja em infraestrutura (ar condicionado, tecnologia).

A falta de um profissional dedicado a este papel impacta diretamente no funcionamento do escritório, pois ao sobrecarregar a área de finanças ou secretariado nesta responsabilidade, o fundamental papel preventivo acaba se perdendo.

10. Desenvolvedor Back-end

Atuação: é o responsável por dinamizar sites de diversas plataformas a partir de linguagens de programação. Organiza as informações visíveis ao usuário.



Perfil da vaga: formação em Engenharia da Computação ou áreas correlatas.

Faixa salarial: R$ 7 mil a R$ 13 mil



Motivo para alta: atender as empresas de inovação: startups, fintechs e demais ramificações do conceito, como legaltechs, edutech etc.

É um profissional básico para os mais diversos serviços tecnológicos.

