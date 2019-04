Profissionais alertam para o prazo de entrega da declaração de IRPF

Manaus - O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019 encerra na próxima terça-feira (30) e, segundo dados da Receita Federal, até a última sexta-feira (26) mais de 9 milhões de contribuintes ainda não havia enviado o documento. O coordenador do curso de Ciências Contábeis da UniNorte, Edimilton Castro, alerta para a importância de entregar a declaração no prazo, para evitar pagar multa.

O contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo pagará multa de, no mínimo, R$ 165,74. Edimilton Castro ressalta que é melhor enviar a declaração no prazo, mesmo que faltando informação, e retificar depois, do que não entregar.

O prazo para retificar inicia no dia 02 de maio. Esse procedimento pode ser feito no site da Receita Federal -http://receita.economia.gov.br.

Deve declarar o imposto de renda neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis como salários ou aluguéis superiores a R$ 28.559,70. Também deve declarar o contribuinte com rendimentos isentos, não-tributáveis, como doações, poupança, letras de créditos.

O contribuinte pode optar pelo modelo de declaração simplificada, ideal para pessoas que possuem poucas despesas, ou completa, indicada para quem possui muitos gastos vinculados a dependentes.

*Com informações da assessoria.

