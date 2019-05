Petroleiros protestam contra venda de refinaria em Manaus

Os trabalhadores atrasaram a entrada na refinaria em 2h30 | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus -Após o anúncio da Petrobras de vender oito refinarias, entre elas a Refinaria Isaac Sabbá, também conhecida como Refinaria de Manaus (Reman), os trabalhadores protestaram na manhã desta terça-feira (30) contra a decisão da estatal.

Os petroleiros paralisaram os trabalhos por 2h30, em frente à sede da refinaria, localizada na rua Rio Quixito, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Sul de Manaus.

O anúncio da venda foi feito na última sexta-feira (26), pelo próprio presidente da Petrobras, Castello Branco, e faz parte da gestão estratégica da estatal de 2020-2024. Atualmente a estatal detém 13 unidades de refino, com 92% de monopólio da produção dos derivados de petróleo no Brasil. O objetivo é ficar apenas com metade dessa produção.

A mobilização mexeu com trabalhadores da Reman, Transpetro e da TAG (Transportadora Associada de Gás). Um dos diretores do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas (Sindpetro), Paulo Neves, disse que com essa mobilização os trabalhos lutam não somente por seus empregos que estão ameaçados, mas também para que a população tenha um preço mais justos nos produtos como combustíveis e gás de cozinha.

“Nos passaremos a estar entregue aos interesses das empresas internacionais. A população brasileira precisa pagar um preço correto pelo derivado. Essa é uma luta pela soberania nacional, e pela defesa dos interesses dos amazonenses e pelos interesses dos trabalhadores da refinaria", disse.

O coordenador geral do Sindpetro, Acácio Viana, disse ao Portal Em Tempo que essa mobilização ainda não é greve, porque para isso é preciso aprovar em assembleia um indicativo de greve com antecedência.

“Porém se a Petrobras manter a decisão, poderá ocorrer novas paralisações e até uma eventual greve. Agora a categoria vai reunir todos os sindicatos do pais, para fazer a luta que for necessária”, detalhou Viana.

A Reman foi inaugurada em 1956, pelo empresário Isaac Sabbá, e foi incorporada à Petrobras durante a ditadura militar, como está até hoje. Atualmente, a refinaria abastece 27% do mercado da Região Norte e processa 70% da produção vinda da Base de Urucu, em Coari, no Amazonas. É única refinaria da Região Norte.

