As silenciosas mortes de trabalhadores em serviço na capital do AM

Manaus - Descuido, falta de equipamentos de segurança e até exaustão provocaram 35 mil acidentes de trabalho nos últimos sete anos (de 2012 a 2018) e 133 mortes, em Manaus. O dado é do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Os dados levantados revelam a seriedade do problema, que atinge trabalhadores de várias profissões. Desde 2012, a Economia já sofreu um impacto de R$ 274 milhões, por conta de pessoas afastadas de suas funções após sofrerem ferimentos durante o trabalho.

As atividades econômicas mais envolvidas neste tipo de acidentes são a de fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo. Em seguida vem o setor de fabricação de motocicletas e transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em Região Metropolitana.

Quando não há morte, o estudo aponta que os trabalhadores ficam com sequelas físicas e até mentais. Durante esses sete anos, Manaus teve 9,2 mil trabalhadores acidentados com variáveis causas, entre elas: corte, laceração, ferida ou picada. 5,2 mil tiveram contusões ou esmagamentos, 4,1 mil fraturas, 3,9 mil escoriações e 2,3 mil torções.

O operário Márcio Silva perdeu a perna em janeiro deste ano enquanto construía apartamentos da RD engenharia, no bairro Santa Etelvina. Com sequelas e longe dos amigos, o amazonense não trabalha mais. Por dois meses, Márcio conta que recebeu o benefício do INSS, mas depois disso precisou "se virar" sozinho.

O setor da construção civil é um dos que mais registra acidentes de trabalho

No momento do acidente, o trabalhador da construção civil diz que não havia equipamento de segurança.

“Eles não deram os equipamentos de segurança para todos. Eu usava os equipamentos de outra obra, mas eles se desgastam com o dia a dia, principalmente por causa do sol e da chuva. Eu fiquei inapto, não posso mais trabalhar. Agora eu não recebo mais nada e hoje quem sustenta a casa é minha esposa. Ela faz serviços domésticos”, diz Silva.

O eletricista François Mota faleceu em 2015 enquanto realizava um trabalho com fiação elétrica, a tia Elizangela Pereira lamenta a morte do sobrinho.

“Foi um momento muito triste para todos nós, mas hoje entendemos que era um trabalho de risco, que ele amava e estava sujeito a isso”.

Obras expõem riscos

Obras, como as da Arena da Amazônia e da Ponte Rio Negro, deixaram vários trabalhadores mortos durante as construções. Em um dos casos, o operário Josias dos Santos Vieira morreu e outros três trabalhadores ficaram feridos após uma das vigas da ponte caiu no momento em que era encaixada na estrutura da ponte.

Já na construção da Arena da Amazônia, em dezembro de 2013, um operário morreu após cair de uma altura de 35 metros. A vítima era Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, natural de Limoeiro do Norte, no Ceará. Ele trabalhava na montagem da cobertura do estádio.

Obras como Arena da Amazônia e Ponte Rio Negro matou vários trabalhadores durante as construções.

Em março do mesmo ano, outro operário já havia morrido na mesma obra. Raimundo Nonato Lima da Costa, de 49 anos, teria se desequilibrado e caído de uma altura estimada de cinco metros após tentar passar de uma coluna para o andaime, segundo a Polícia Militar (PM). A morte foi ocasionada por traumatismo craniano.

Na ocasião da realização da obra, o relatório do Ministério Público do Trabalho (MPT 11ª Região) afirmou que as condições de trabalho na Arena eram precárias. Diversas irregularidades foram encontradas durante fiscalização surpresa, como operários sem equipamentos de proteção em locais com risco de queda ou de projeção de materiais, aberturas no piso sem sinalização, entre outras.

Mortes no ano passado

Em setembro de 2018, Raimundo Nonato do Nascimento Filho, 25, morreu enquanto fazia a implantação de uma coluna semafórica

Em setembro de 2018, Raimundo Nonato do Nascimento Filho, 25, morreu enquanto fazia a implantação de uma coluna semafórica, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. Conforme o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), um cabo de alta tensão encostou na coluna de metal manuseada pelo funcionário. O atrito resultou em uma descarga elétrica que atingiu a vítima.



Em junho de 2018, as empresas Orbity Comércio de Material Ltda. e Mercantil Nova Era Ltda. foram condenadas a pagar R$ 208 mil de indenização por danos morais e materiais à família de um trabalhador que morreu ao cair de uma altura de aproximadamente 4,5 metros.



O acidente de trabalho ocorreu no dia 29 de junho de 2016 nas dependências de um supermercado. Devido à queda, o trabalhador sofreu traumatismo craniano e morreu aos 30 anos de idade, deixando a esposa viúva e duas filhas.

Por que tanto acidentes no trabalho?

“70% das empresas não estão dando os equipamentos necessários, nem o fardamento, não estão assinando a carteira de trabalho e, muitas vezes, nem pagam o salário”, destaca o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial (Sintracomec), Cícero Custódio.

Ele destaca que só esse ano o setor da construção civil teve nove mortes. “Tivemos essa quantidade de mortes e acidentes por falta de cinto de segurança e outros equipamentos. Desde que extinguiram o Ministério do Trabalho não há fiscalização nas obras de Manaus e, por isso, aumentou o índice de mortes”, diz.

Segundo o vereador Sassá, presidente do Sintracomec, 70% das empresas da construção civil não investem em equipamentos de segurança no AM





Cícero conta que em junho deste ano, os trabalhadores do setor vão fazer uma greve geral pedindo proteção aos trabalhadores.

Na avaliação do coordenador nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Leonardo Mendonça, o Brasil ainda tem muito o que avançar. Mendonça diz que, as empresas não costumam considerar a importância da segurança nos locais de trabalho. "A preocupação com a produção ainda vem em primeiro lugar".

O vice-presidente do Sindicato dos Urbanitários do Amazonas (STIU/AM), Josehirton Albuquerque, diz que o maior índice de acidentes e mortes no setor elétrico é composto por pessoas que trabalham em áreas terceirizadas, principalmente, realizando cortes e ligações.

“Esse grupo tem uma rotatividade muito grande no setor. Não tem treinamento adequado e nem reciclagem - que deveriam ter conforme as normas. As empresas acabam contratando um profissional sem experiência para trabalhar e acaba ocorrendo o acidente fatal. Nós cobramos das empresas mesmo que privadas para cumprimento da norma NR-10, que é justamente a reciclagem para ter a norma NR-16”, ressalta.

O procurador argumenta que empregadores devem investir tanto em prevenção como no fornecimento de materiais de segurança. “O ideal é ter um ambiente de trabalho organizado não apenas no sentido de um local limpo, mas saudável, que não seja propenso a adoecimentos”, defendeu, em entrevista à Agência Brasil.

Segundo o procurador, a construção desse ambiente para evitar acidentes e adoecimentos envolve uma preparação do conjunto das empresas, inclusive a formação de seus funcionários e pessoas em postos de chefia.

“É preciso fazer capacitações com todos os setores da empresa. Desde o topo, até o funcionário de chão de fábrica”, argumenta.

Veja os números das mortes silenciosas em obras de Manaus: