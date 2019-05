Vídeo: cheias nos rios alteram preço de produtos em feiras de Manaus

Manaus - Quem vai com frequência às feiras da capital já deve ter percebido que os preços de frutas e legumes estão mais elevados. O principal motivo é a cheia dos rios que afeta principalmente a produção rural.

Os produtores rurais são os mais prejudicados com a cheia dos rios no Amazonas, e o consumidor sente esse prejuízo. Nas feiras de Manaus, os consumidores reclamam do aumento dos preços das hortaliças.

A equipe da TV Em Tempo foi à Feira da Manaus Moderna para verificar de perto o aumento no preço das hortaliças e em uma das bancas é possível perceber que o preço de alguns produtos subiu cerca de 30%.

Época de cheia dificulta colheita e causa prejuízos | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Não só os produtos que vêm de fora do Amazonas, mas os que são produzidos aqui no Estado também estão acima do esperado. O pimentão por exemplo estava sendo vendido a R$ 6 e hoje o quilo é comercializado a R$ 8. Outro produto que é produzido na região é a abobrinha - que hoje está 50% mais cara, sendo vendida a R$ 4.

Desde fevereiro, a colheita em áreas de várzea nas calhas do Solimões, Juruá, Purus e Madeira são prejudicadas por causa da enchente, que chegou mais cedo neste ano.

Dos 62 municípios do Amazonas, 35 são atingidos pela cheia dos rios este ano. As cidades mais afetadas são Guajará, Ipixuna e Pauini, no interior do Estado.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Ribeirinhos do AM recebem sachê para purificar água de rios e igarapés

Vídeo: cheia do rio Negro deve ficar entre as 20 maiores registradas