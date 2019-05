Mercado imobiliário reage e mostra crescimento em Manaus

Manaus - O mercado imobiliário comemorou o crescimento de 12% em vendas neste primeiro trimestre de 2019, quando foram movimentados R$ 120 milhões diante de um cenário ainda instável. No mesmo período do ano passado, o setor conquistou R$ 107 milhões em vendas de imóveis, conforme o Censo Imobiliário divulgado na manhã desta terça-feira (30) pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM) e Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM).

O presidente da Ademi-AM, Albano Maximo, destacou que o mercado está otimista e que espera, mesmo diante de situações previdenciárias pendentes, que venha a crescer. “Alguns problemas de base foram resolvidos, como por exemplo, o distrato que não tínhamos nenhuma base legal que fortalecesse e embasasse isso”, disse.

O diretor da Comissão da Indústria Imobiliária do Sinduscon-AM, Marco Bolognese, ressaltou que desde o final do ano passado há um crescimento em todos os segmentos imobiliários em Manaus, apesar das dificuldades com a transição de governo.

“Nós tivemos um quarto trimestre de 2018 excelente para todos os segmentos. Não só o Minha Casa Minha Vida, mas no médio e alto padrão voltaram a vender. E agora o primeiro trimestre de 2019 foi melhor do que o ano passado. Os números falam por si só, mesmo com toda a dificuldade de um novo governo”, destacou Bolognese.

Minha Casa Minha Vida



Albano Maximo destacou que o programa é vitorioso e que atende à classe que mais precisa. Em Manaus chegou a representar 80% do setor. Segundo o presidente da Ademi, o programa se divide em dois: o primeiro é subsidiado pelo governo para aqueles que ganham até um salário mínimo; já o segundo, esses subsídios se estendem à outras faixas imobiliárias, mas com incentivos menores.

“A faixa 1 compreende famílias de baixa renda, que recebem até R$ 1.800,00 por mês e não está na classificação do mercado imobiliário porque entra como programa social de habitação sendo subsidiado pelo Governo Federal. Os recursos estão garantidos até o meio do ano. No entanto espera-se que o Governo Federal consiga o complemento necessário para os contratos fechados de julho a dezembro do ano passado”, destacou.

O mercado imobiliário em 2019

Das vendas no primeiro trimestre deste ano, 460 foram do padrão econômico, 59 nos demais padrões verticais e 55 em unidades horizontais.

No primeiro trimestre de 2019 houve apenas um lançamento de empreendimento residencial vertical, que representaram 220 unidades. No mesmo período do ano passado não aconteceu nenhum lançamento. No total, em 2018, foram lançados 6 empreendimentos, que representaram 2.140 unidades, todas do padrão econômico.

Uma mudança de cenário também chamou a atenção quanto ao bairro com mais unidades residenciais vendidas, já que no primeiro trimestre o Lírio do Vale ultrapassou o Tarumã com 63,6%. Já o bairro de Ponta Negra foi o menos procurado, representando 1,4% das vendas.

*Com informações da assessoria.

