Bolsistas do programa Bolsa Universidade vão auxiliar em atividades

Manaus- Os convocados devem comparecer, no prazo de (2) a (8) de maio, das 8h às 17h, no setor de Atendimento ao Bolsista, na sede da Espi/Semad, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras, Bloco D da Universidade Nilton Lins, na zona Centro-Sul, para aderir ao projeto ou apresentar justificativas. Na sexta-feira, o atendimento encerra às 14h.

As atividades fazem parte da contrapartida prevista na legislação do Bolsa Universidade. “O bolsista não precisa devolver à Prefeitura o valor investido no seu curso, contudo assume o compromisso de participar de projetos socioeducacionais, ambientais e culturais, prestando horas de serviço quando convocado”, explica o secretário da Semad, Lucas Bandiera.

Das áreas de Administração, Jornalismo, Letras, Pedagogia e Serviço Social, os bolsistas irão atuar no apoio aos processos seletivos dos programas Bolsa Pós-Graduação e Idiomas. “Os beneficiários do Bolsa Universidade, quando convocados, devem cumprir semestralmente carga horária de 90 até 150 horas em projetos da Prefeitura e recebem vale-transporte para o desempenho das atividades, conforme a legislação”, destaca.

Bolsistas com bolsa integral (100%) devem cumprir carga horária de 150 horas por semestre. Já os beneficiários de bolsas de 75% cumprem carga de 120 horas por semestre, enquanto os de 50% têm carga horária de 90 horas semestrais. Quando o bolsista trabalha, essa carga horária é diminuída em 50 horas, segundo esclarece Lucas Bandiera.

Caso não possa participar do projeto, o bolsista convocado deve requerer dispensa junto ao programa, na sede da Espi/Semad, apresentando comprovação do motivo de sua ausência por meio de documentos. “A participação nas ações de contrapartida é obrigatória e o não comparecimento sem justificativa pode acarretar em penalidades”, finaliza.

Confira a lista de bolsistas convocados para o projeto

*Com informações da assessoria



Leia mais:

Confira os concursos mais aguardados para o segundo semestre de 2019

Divulgado resultado preliminar da prova objetiva do concurso do Idam