Venda de carros cresce 10% no 1º quadrimestre

As vendas em abril foram as melhores dos primeiros quatro meses, mas maio já começou com parada de fábricas. | Foto: Divulgação

São Paulo, 02 (AE) - O mercado de veículos novos em abril cresceu 6,7% em relação ao mesmo mês do ano passado e somou 231,9 mil unidades. No acumulado do ano, o total vendido foi 10% superior em relação ao volume do primeiro quadrimestre de 2018, com 839,5 mil unidades. Boa parte dos negócios segue dependente da venda direta (das fábricas para frotistas e locadoras, por exemplo), que respondeu por 43,8% das vendas no acumulado do ano



A própria indústria classifica como "não saudável" o alto volume de vendas diretas, por serem feitas com descontos que podem chegar a 40%. Por outro lado, como o varejo cresce lentamente, o canal de vendas para pessoas jurídicas e portadores de deficiência física é uma alternativa para reduzir a ociosidade das fábricas, que passa de 40% da capacidade produtiva.

No mês de abril, que teve resultado 10,9% superior ao de março, 46,8% das vendas foram diretas, segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Dados de produção, exportação e emprego serão divulgados na terça-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

As vendas em abril foram as melhores dos primeiros quatro meses, mas maio já começou com parada de fábricas. O grupo Caoa/Chery iniciou nesta quinta-feira novo período de férias coletivas de 14 dias na fábrica de Jacareí, onde são produzidos os modelos Arizzo 5, QQ, e Tiggo 2.

Ficará em casa todo o pessoal da produção (de um total de 500 funcionários na unidade). O grupo informou que a parada já estava programada para ajustes na fábrica. No mês passado, a Chery dispen