Economia remaneja R$ 3,6 bi para atender cinco ministérios

Brasília (DF) - Cinco ministérios com demandas urgentes de atendimento receberão R$ 3,6 bilhões remanejados de outros órgãos. A movimentação saiu em portaria da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia publicada nesta quinta-feira (2) em edição extra do Diário Oficial da União.

As pastas beneficiadas são os ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; da Infraestrutura; do Desenvolvimento Regional; da Cidadania; e da Mulher, Família e Direitos humanos.

Em nota, o Ministério da Economia esclarece que o remanejamento não mudou o quadro fiscal. No fim de março, a Secretaria Especial de Fazenda tinha contingenciado (bloqueado) R$ 30 bilhões do Orçamento deste ano. O valor retido só será reavaliado no fim de maio, com a divulgação do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

