Vídeo: Desemprego no AM faz população migrar para trabalho informal

Manaus - Com quatro milhões de habitantes, em 2018 o Amazonas registrou a sétima maior taxa de desemprego do Brasil. Para driblar essa situação muitos têm migrado para o trabalho informal.Outras 541 mil pessoas trabalham atualmente por conta própria, eles representam 34% dos trabalhadores no estado. De acordo com o IBGE, pessoas casadas e com filhos são as que mais procuram o trabalho informal.

Mais de duas mil carteiras de trabalho são emitidas por mês no Ministério do Trabalho. Segundo o superintendente do trabalho no Amazonas, Gilvan Motta, além dos jovens, hoje os estrangeiros também buscam a emissão da carteira de trabalho.

Com ou sem carteira assinada, trabalhar ainda é o maior sonho de mais de 300 mil amazonenses que estão desempregados e buscam uma oportunidade para mudar de vida.

