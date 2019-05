Gasolina em Manaus é a segunda mais barata entre as capitais

Manaus - A pesquisa semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aponta a gasolina comercializada em Manaus como a segunda mais barata do país, entre as capitais brasileiras, no período de 21 a 27/4. O preço médio comercializado na cidade é de R$ 4,139, perdendo apenas para Macapá (AP), com o valor de R$ 4,050.

A informação foi confirmada pelo coordenador da Ouvidoria Municipal e Procon Manaus, Rodrigo Guedes, a partir da pesquisa de preços, divulgada no site da ANP nesta sexta-feira (3). Ele avaliou o resultado como fruto da atuação da força-tarefa dos órgãos de defesa do consumidor desde o início do ano, que resultou, inclusive na criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Combustíveis na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a partir de vasto material fornecido pelo Procon Manaus.

Segundo Rodrigo, desde que o Procon Manaus iniciou a ofensiva de fiscalização junto aos postos e às distribuidoras, os preços vêm se mantendo em patamares justos aos consumidores. "Nós autuamos as distribuidoras que praticavam preços altíssimos de venda aos postos de gasolina e, inevitavelmente, estavam pressionando o preço ao consumidor final. A partir do momento em que as distribuidoras diminuíram seus preços, suas margens de lucro, chegamos mais uma vez entre as gasolinas mais baratas do país", destacou.

"Nós despertamos esse tema que sempre aconteceu, mas ficava só na indignação do consumidor, não havia uma instituição que encabeçasse essa luta e mostrasse que o livre mercado não permite que os reajustes sejam feitos do jeito que querem. E nós compramos essa briga”, afirmou Rodrigo.

No entanto, ele salientou que Manaus ainda tem uma gasolina muito cara. "Isso porque temos tido sucessivos aumentos na Petrobras que, este ano, já aumentou R$ 0,64 e também por conta da carga tributária no nosso Estado, que é de cerca de 49% no litro da gasolina", explicou.



A pesquisa de preços, referente à semana de 21 a 27/4, foi divulgada no site da ANP nesta sexta-feira, 3/5, e pode ser acessada pelo link .



Preços nas capitais:

AC - Rio Branco

R$ 4.889

AL - Maceió

R$ 4.575

AP - Macapá

R$ 4.050

AM -Manaus

R$ 4.139

BA - Salvador

R$ 4.675

CE - Fortaleza

R$ 4.753

DF Brasília

R$ 4.398

ES - Vitória

R$ 4.450

GO - Goiânia

R$ 4.660

MA - São Luís

R$ 4.432

MT - Cuiabá

R$ 4.425

MS - Campo Grande

R$ 4.163

MG - Belo Horizonte

R$ 4.719

PA - Belém

R$ 4.423

PB - João Pessoa

R$ 4.345

PR -Curitiba

R$ 4.176

PE - Recife

R$ 4.357

PI - Teresina

R$ 4.800

RJ - Rio de Janeiro

R$ 5.014

RN - Natal

R$ 4,771

RO - Porto Velho

R$ 4.694

RR - Boa Vista

R$ 4.282

SC - Florianópolis

R$ 4.405

SP - São Paulo

R$ 4.232

SE - Aracaju

R$ 4.599

TO - Palmas

R$ 4.632

*Com informações da assessoria

