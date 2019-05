Maior valor do bolsa família em maio é de R$ 372

O mês de maio já começou e a expectativa agora é para receber o pagamento Bolsa Família. Há famílias que vão receber até o valor máximo do beneficio que é de R$ 372

O pagamento do Bolsa Família deste mês já está programado para começar no dia 20. O beneficiário poderá sacar o dinheiro até o dia 31. Ao todo, o Ministério da Cidadania deve transferir cerca R$ 2,6 bilhões às mais de 14 milhões de famílias brasileiras aptas a receber o benefício.

Vale lembrar que o Governo federal anunciou a criação da 13ª parcela do Bolsa Família – esse pagamento será feito no mês de Dezembro deste ano.

Quais tipos de benefícios e como receber R$ 372 por mês?

Todo mundo sabe que o Bolsa Família tem regras para o recebimento do valor. Existem quatro níveis de beneficio: Básico, Variável, Variável Jovem, e Superação de Extrema Pobreza.

Benefício Básico

Concedido às famílias em situação de extrema pobreza (com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa). O auxílio é de R$ 89 mensais.

Benefício Variável

Destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que tenham em sua composição gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. O valor de cada benefício é de R$ 41,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês, chegando a R$ 205,00.

Benefício Variável de 0 a 15 anos

Destinado às famílias que tenham em sua composição, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade. O valor do benefício é de R$ 41,00.

Benefício Variável à Gestante

Destinado às famílias que tenham em sua composição gestante. Podem ser pagas até nove parcelas consecutivas a contar da data do início do pagamento do benefício, desde que a gestação tenha sido identificada até o nono mês. O valor do benefício é de R$ 41,00.

Benefício Variável Nutriz

Destinado às famílias que tenham em sua composição crianças com idade entre 0 e 6 meses. Podem ser pagas até seis parcelas mensais consecutivas a contar da data do início do pagamento do benefício, desde que a criança tenha sido identificada no Cadastro Único até o sexto mês de vida. O valor do benefício é de R$ 41,00

Benefício Variável Jovem

Destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes entre 16 e 17 anos. O valor do benefício é de R$ 48,00 por mês e cada família pode acumular até dois benefícios, ou seja, R$ 96,00.

Benefício para Superação da Extrema Pobreza

Destinado às famílias em situação de extrema pobreza. Cada família pode receber um benefício por mês. O valor do benefício varia em razão do cálculo realizado a partir da renda por pessoa da família e do benefício já recebido no Programa Bolsa Família.

Como receber R$ 372 por mês?

Somente as famílias que vivem em situação de extrema pobreza podem acumular o benefício Básico, o Variável e o Variável Jovem. Sendo assim, essa família receberá até o máximo de R$ 372,00 por mês. Como também, podem acumular 1 (um) benefício para Superação da Extrema Pobreza.

Como sacar o benefício

A data para fazer o saque é calculada com o Número de Inscrição Social (NIS) impresso no cartão do Bolsa Família. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os NIS com final 2 no segundo dia, e assim por diante. É importante lembrar: os recursos podem ser retirados por um período de três meses.

Educação e saúde

Matricular e manter os filhos na escola é um dos compromissos que os beneficiários assumem para fazer parte do Bolsa Família. A frequência escolar deve ser de 85% para crianças e adolescentes até os 15 anos de idade e de 75% para os jovens de 16 e 17 anos. Além disso, os pais e cuidadores devem garantir que crianças menores de sete anos estejam com a vacinação em dia, enquanto as gestantes do Bolsa Família precisam fazer o pré-natal. São as chamadas condicionalidades de educação e de saúde: se elas não estiverem em dia, a família pode ter o benefício bloqueado.

