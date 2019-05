Inadimplência do IPVA é de 21% no AM com 19 mil devedores

Manaus - Mais de 19 mil contribuintes ainda não pagaram o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) exercício 2019, no Amazonas. O montante representa uma taxa de inadimplência de 21%, conforme a Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM). A arrecadação estadual com o imposto já acumula R$ 130,8 milhões no primeiro quadrimestre deste ano.

“Esse índice de 21% é a média que se repete a cada exercício e vai reduzindo ao longo do ano, porque, quando o contribuinte precisa fazer o licenciamento, ele acaba tendo que quitar o IPVA”, explicou a diretora de arrecadação da Sefaz-AM, Anny Saraiva.

Dos contribuintes do IPVA previstos para 2019, 126.916 mil já pagaram o imposto, 19.021 mil estão inadimplentes e 276.085 mil estão com o tributo a vencer nos próximos meses, conforme dados oficiais da pasta.

Anny Saraiva explicou que, além de não conseguir emitir um novo licenciamento, após 90 dias do vencimento, o inadimplente terá que pagar a dívida com juros de mora, multa de mora, dívida ativa, protesto de títulos e terá o nome incluído no Serasa e no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Os contribuintes que não pagaram o tributo têm, após 90 dias do vencimento, o nome incluído no Serasa e no SPC | Foto: Arquivo EMTEMPO

“Esperava-se que em 2019 tivesse um reaquecimento da economia, após a pausa de 2018 por conta das eleições para presidente, quando as pessoas aguardam para fazer investimentos, mas o que ocorreu foi a ampliação do desemprego. Então, as pessoas deixam de pagar o IPVA, por exemplo, para pagar o financiamento do carro, senão o banco toma, ou seja, têm outras prioridades”, comenta o economista Ailson Rezende.

A Sefaz informou que o desconto de 5% no IPVA para veículos com placa de final 3 foi encerrado no dia 30 de abril. Até 29 de março, esse público tinha a opção de quitar o imposto em cota única com desconto de 10%. Agora, têm essa vantagem apenas os proprietários de veículos de placa 5 em diante.

Aqueles com final de placa 4 podem pagar com desconto de 5% até 31 de maio. “Após essa data, os proprietários de veículos de placa com final 4 poderão pagar o imposto com valor normal, sem desconto”, explicou a Anny Saraiva.

Arrecadação

Segundo a diretora de arrecadação da Sefaz/AM Anny Saraiva, foram arrecadados R$ 130,8 milhões no primeiro quadrimestre de 2019 contra R$ 114 milhões no mesmo período do ano passado. Isso representa um aumento nominal de 14,6% e real (desconsiderado a inflação) de 10%.

Somente em abril, a arrecadação estadual com o IPVA contabilizou R$ 32,7 milhões, o valor representa um aumento nominal de 9,39% e real de 3,86% em comparação a igual mês do ano passado. Em abril de 2018, a Sefaz/AM a arrecadação com o imposto veicular somou R$ 29,9 milhões. Segundo a diretora de arrecadação da Sefaz, os valores estão da dentro da expectativa.

