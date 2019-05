Em artigo no O Globo, Arthur Neto questiona Paulo Guedes

Manaus - O jornal O Globo, em sua edição desta terça-feira (7), publicou artigo do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, com críticas e contestações à recepção dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em acatar a tese jurídica de que produtores finais que compram insumos produzidos na Zona Franca de Manaus (ZFM) têm direito ao crédito do Imposto de Importação (IPI).

“Para o ministro, então, seis membros do Supremo votaram equivocadamente e quatro pretendiam livrar o Brasil desse câncer que é o desajuste fiscal. Seis irresponsáveis e quatro patriotas? Ora, meu prezado e admirável ministro, se tem um caminho que não conduzirá o Brasil à saúde fiscal, esse é, certamente, o do maniqueísmo”, afirmou Arthur Virgílio Neto.

Logo após a decisão do STF sobre a questão, Paulo Guedes disse em diversas entrevistas à imprensa nacional que a decisão da Suprema Corte dificulta a solução para o problema fiscal do país. “Repito o que o ministro disse: que do ponto de vista econômico, a decisão do STF não contribui para resolver a questão fiscal do país. E eu pergunto: se a decisão tivesse sido outra, resolveria o problema fiscal do país?”, questionou o prefeito de Manaus.

Para Arthur Neto, a mesma questão fiscal que exige, por exemplo, esse inatingível teto de gastos, um leque de reformas estruturais, outro leque de reformas microeconômicas, não virar refém de caminhoneiros e nem de corporação nenhuma, enfim, tomar as medidas verdadeiramente capazes de fechar o rombo, que vem desde Michel Temer e com Dilma era maior ainda, de R$139 bilhões?”, questionou o prefeito.

No artigo, que já havia sido publicado na página do Facebook do prefeito, no dia 1º de maio, e foi reproduzido integralmente pelo jornal O Globo desta terça-feira, o prefeito volta a questionar os valores da renúncia fiscal apresentada pelo ministro Guedes, que seriam de R$ 20 bilhões ou R$ 30 bilhões.

“Por que esses números imprecisos? O ministro deveria declarar com exatidão os números que demonstra acreditar”, rebateu Arthur. “De cara, os números se chocam com os da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que se referiu a R$ 16,6 bilhões”, apontou. “Os números do ministro são vagos e os da Fazenda Nacional, simplesmente errados”, afirmou o prefeito de Manaus.

Segundo Virgílio, acréscimo de renúncia resultante da decisão do STF será de apenas R$ 2,1 bilhões. “Entre 10 e 15 vezes menor que a estimativa do ministro. E mais de 8 vezes menor que os números da Fazenda Nacional”, avaliou. “A Zona Franca, se derrotada, entraria em séria decadência. Com a vitória nascida da visão aguda e correta de Brasil, demonstrada pelo Supremo, a ZFM conquistará um forte polo de bens intermediários, gerador de emprego e renda”, completou.

Como advertência ao ministro da Economia, o prefeito de Manaus disse que “decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é para ser acatada e não discutida. O contrário disso é tentar vulgarizar a mais alta corte judicial do país. E nenhum democrata deve cair nessa tentação”, pontuou.

