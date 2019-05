'Procon Móvel' irá agilizar ações de fiscalização do Procon Manaus

Equipes serão distribuídas em diferentes pontos da capital | Foto: Mário Oliveira - SEMCOM

Manaus - As ações de fiscalização da Ouvidoria Municipal e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), que recebe mais de 100 demandas por mês, irão ganhar mais agilidade devido a entrega da primeira unidade móvel da instituição.

O automóvel foi entregue pelo coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, e pelo chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, na tarde desta quinta-feira (9), na praça Dom Pedro II, em frente ao Paço Municipal, no Centro Histórico, Zona Sul de Manaus.

Bisneto foi responsável por uma Emenda Parlamentar quando era deputado federal em 2015, no valor de R$ 170 mil sem custos para o município.

"Foi uma grata surpresa ver que um projeto meu virou realidade. Começou de uma forma muito embrionária. Confesso que nem sei quantos projetos meus viraram realidade. Esta é a entrega de um instrumento em prol do povo, para que seus direitos sejam garantidos", ressaltou Arthur Bisneto durante a entrega.

Bisneto foi responsável por uma Emenda Parlamentar quando era deputado federal em 2015, no valor de R$ 170 mil sem custos para o município. | Foto: Mário Oliveira - SEMCOM

Para Guedes, a unidade móvel poderá ampliar a fiscalização do órgão na cidade. "Às vezes, não conseguíamos atender as demandas porque não tínhamos esse tipo de transporte. Agora, poderemos deixar equipes em diferentes pontos da cidade", explicou o coordenador do Procon Manaus.

De acordo com a instituição, os serviços da Ouvidoria e Procon Manaus poderão ser levados aos bairros e comunidades mais distantes do centro da capital, além de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e contribuir no atendimento mais rápido.

Segundo Guedes, o foco será nas empresas maiores que tenham estruturas reais de um bom atendimento ao público como bancos e empresas de telefonia móvel.

Qualquer informação ou denúncia pode ser feita na sede do órgão, na rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul, ou pelo telefone 0800-092-0111. Confira reportagem em vídeo:

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: Procon apreende alimentos estragados em Itacoatiara

'Bancos não tem consideração com clientes', diz chefe do Procon Manaus