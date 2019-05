De depilação a paraquedas: veja opções para surpreender sua mãe

Manaus - O Dia das Mães é neste domingo (12) e você ainda não sabe o que dar de presente? O Portal Em Tempo selecionou algumas dicas que podem ser uma ótima pedida para a data. De convite para um salto de paraquedas, a massagens

Cestas de café da manhã em formato de xícara | Foto: Divulgação/Lilii&Vivi

e depilação a laser, não faltam opções para surpreender sua mãe nessa data especial!

Para as mães aventureiras

Uma das opções é saltar de paraquedas. A SkyDive Amazonas está com uma promoção para o Dia das Mães. O pacote, incluído salto, vídeos e fotos, está saindo por R$ 600.

“Realizamos um breve treinamento antes do salto com instruções básicas, mas é bem tranquilo e um mega presente para as mães aventureiras”, diz o instrutor de paraquedismo Alisson De Vargas.

Dicas especiais para um dia de embelezamento

Depilação a laser como opção de presente | Foto: Divulgação/Espaço Laser

Que tal dar 10 sessões de depilação a laser? No Espaço Laser, em seis endereços diferentes, você encontra várias opções de depilação. É só comprar os vouchers com as sessões desejadas, além disso as mamães ainda ganham três sessões de depilação de cortesia.

“As mães modernas e que se cuidam estão escolhendo presentes que aumentem a sua autoestima e causem bem-estar. E com este procedimento a pele fica lisinha e com uma maciez sem igual. Isso é possível porque, com as sessões, a luz do laser enfraquece os bulbos capilares, o local do nascimento dos pelos, fazendo com que desapareçam, deixando a sensação de liberdade tanto desejada”, diz a fisioterapeuta e gerente comercial do espaço, Adriella Soares.

Para quem optar por este tipo de presente é só procurar o Espaço Laser em um dos seis endereços: Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, Shopping Sumauma, Shopping Via Norte, Manauara Shopping e no Manaus Garden Center, localizado na avenida Jacira Reis, no bairro Dom Pedro.

Outra opção de presente é o bronzeamento natural. No Spa Gold Bronze, os filhos podem presentear as mães com um bronzeamento completo. “Estamos mudando a visão de presentear as mães. Antes se pensava apenas em utensílios domésticos, hoje a tendência é voltada para a área da beleza”, revela.

Para quem optar por esse tipo de presente, os combos no Spa Gold Bronze estão a partir de R$ 50. Interessados podem ligar para o número (92) 98193-1734.

Opções tradicionais e criativas

Cafés especiais são sempre bem-vindos e nunca decepcionam. A Lili & Vivi Delícias Regionais tem um kit bem criativo, além de ser uma delícia. Uma cesta de café da manhã em formato de xícara, com vários alimentos regionais, está no valor de R$ 250.

“É uma cesta com comida de verdade, não aquelas cestas que coloca várias comidas industrializadas. A procura está bem intensa, um mês antes nós já tínhamos bastante encomendas. Recebemos pedidos até de filhos que moram fora do Brasil”, conta Lidiane Maciel (a Lili), sócia proprietária da empresa.

Para quem quiser encomendar as cestas é só ligar para o número (92) 99189-3947 ou ir pelo Instagram no @lilievivideliciasregionais.

Caixas personalizadas | Foto: Divulgação/PaiDegua

Outra opção é dar um quadro e uma caixa personalizada junto com mimos comestíveis ou produtos de beleza. O Pai D’Égua Design tem a opção para mães e filhos criativos.



“Nosso pensamento é proporcionar um presente que eternize momentos. Quando você olhar para um quadro nosso ou uma caixa verá fotos de pessoas que vocêama. Foi baseado nesse sentimento que criamos essas opções de presentes, sabemos que o que realmente importa é estarmos rodeados de gente que se importam conosco”, diz o proprietário Diago Paulino.

Os preços variam de R$40 a R$120 e para encomendar pode ser pelo o instagram @paideguadesing ou no WhatsApp (92) 984076313.

