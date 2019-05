Economia criativa em cinco feiras alternativas de Manaus

Manaus – Com o objetivo de aliar economia criativa, sustentabilidade, arte e gastronomia, as feiras alternativas de Manaus são eventos sazonais que vem ganhando cada vez mais espaço entre jovens e famílias que buscam adquirir peças criativas e ecologicamente corretas.

Com programações variadas, as feiras alternativas são ideais para quem busca conhecer atividades diferentes na cidade. A universitária Natália Bessa conta que sempre frequenta os espaços de feiras alternativas pelo clima de reflexão e troca de experiências.

“Sempre venho participar porque é importante apoiarmos os negócios locais, além de serem espaços nos quais refletimos sobre a importância do consumo consciente”, afirma.

As feiras propõem integração com a leitura e reflexões sobre consumo consciente, além de serem uma oportunidade para conhecer melhor os trabalhos de artistas locais e desfrutar de uma programação voltada para todos os públicos. Conheça abaixo as principais feiras alternativas de Manaus:

1 - Feira Urbana Alternativa (Fuá)

O projeto Fuá existe desde 2016 e reúne artes, fotografia, gastronomia, palestras, yoga, brechós e muito mais | Foto: Divulgação

O projeto Fuá (Feira Urbana de Alternativas) existe desde 2016 e reúne artes, fotografia, gastronomia, palestras, yoga, brechós e muito mais, em um ambiente que buscar proporcionar o desenvolvimento econômico e criativo de maneira consciente. A feira promove ainda a exposição de shows de bandas do cenário regional durante todo o primeiro domingo de cada mês.



A feira que está na sua terceira edição de 2019, e foi criada a partir de uma parceria entre Fundação Amazonas Sustentável, CASACINCO e o cantor e compositor Marcelo Nakamura, tem como principal objetivo fomentar um novo pensamento, buscando promover ações com o meio ambiente, estimulando a melhoria na qualidade de vida através de suas atividades.

De acordo com uma das coordenadoras da feira, Sissy Mendes, a feira busca estimular a economia alternativa desses novos núcleos coletivos existentes na cidade, fomentando a cultura regional urbana e rural.

“Buscamos apresentar à população alternativas para a realização de atividades cotidianas de maneira mais sustentável, incentivando a aquisição de produtos locais e promovendo intervenções artísticas”, explica.

A Feira do Fuá é gratuita e terá como tema no mês de junho “Diversidade”. Esta edição do evento será realizada no dia 02 de junho, a partir das 9h, no Parque do Mindú, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro Sul de Manaus.

2 - Feira da FAS

A Feira da FAS é realizada no segundo domingo de cada mês | Foto: Divulgação

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS), desde 2018, realiza sua feira criativa no segundo domingo de cada mês. Ao longo de suas onze edições, o evento já somou mais de 12 mil visitantes. A proposta é de oferecer à população a experiência de consumir produtos diretamente de quem faz, fomentando um ciclo de sustentabilidade e estimulando a economia criativa.



Na edição comemorativa de um ano, a feira contará com 88 expositores de todo o Estado - que apresentarão ao público artigos de literatura, design, artesanato, decoração, moda, jardinagem, gastronomia, entre outros. Ao longo do dia, os visitantes poderão transitar entre as diversas áreas da feira e conferir atividades variadas voltadas para todos os públicos.

Para o coordenador do evento, Cléber Santos, a feira da FAS se consolidou na cidade por buscar promover a economia criativa.

“Buscamos contribuir para o desenvolvimento sustentável com a economia criativa, trazendo os expositores e promovendo espaços kids com oficinas de educação ambiental e valorizando o cenário cultural no Amazonas”, afirma o organizador da feira que vai para sua edição de aniversário de um ano.

A feira da FAS possui espaço "Kids" | Foto: Divulgação

A Feira da FAS é gratuita e começa a partir das 08h, na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro. Sua execução faz parte da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, que lidera projetos com foco nos conceitos de melhoria da cidade e sustentabilidade urbana, a partir da mobilização social e engajamento, como a Virada Sustentável Manaus, Reusa, Dia de Doar, Papo Sustentável e o Prêmio Vire Manaus. A Feira da FAS é realizada em parceria com o produtor cultural Jander Manauara e a Sustental Projetos.



Na edição de maio, a feira ocorrerá no dia 19, a partir das 8h, na Rua A, número 351, bairro Parque 10.

3- Feira do Paço

A Feira do Paço é uma das ações que integram o projeto de revitalização do marco zero de Manaus proposto pelo Instituto Amazônia | Foto: Divulgação

A Feira Turística e de Economia Criativa do Paço – Feira do Paço - é uma das ações que integram o projeto de revitalização do marco zero de Manaus proposto pelo Instituto Amazônia. A feira do Paço reúne expositores, diversas opções gastronômicas e atrações musicais no entorno da Praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade.



Evento que vai para sua 4ª temporada em 2019, já se tornou uma das atividades preferidas dos manauaras para levar a família e amigos. Além de valorizar os artesãos com o fomento da economia criativa e a apresentação de produtos exclusivos e originados do talento, a Feira do Paço traz a apropriação do espaço público que havia se perdido.

4 - Feira do Mindu

A Feira Criativa do Mindu tem a finalidade de proporcionar visibilidade para expositores e gerar renda para trabalhadores da economia criativa | Foto: Divulgação Semma

A Feira Criativa do Mindu tem a finalidade de proporcionar visibilidade para expositores e gerar renda para trabalhadores da economia criativa, por meio da ocupação de espaços públicos, dentro do projeto Arte em Movimento, com apoio da Prefeitura de Manaus e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).



A feira que ocorre todo mês dentro do Parque Municipal do Mindu (rua Perimetral, s/n, Parque 10) conta com artesanatos variados, floricultura, gastronomia, bazar, produtos infantis como acessórios e livros educativos. A feira acontece das 8h às 13h, aos sábados, e domingos, das 9h às 12h. A entrada é gratuita.

5 - Exposição artística e cultural Florarte

A feira Florarte é um projeto criado em 2016, com o objetivo de divulgar e ampliar o mercado de pequenos empreendedores | Foto: Divulgação

A feira Florarte é um projeto criado em 2016, com o objetivo de divulgar e ampliar o mercado de pequenos empreendedores, promovendo trocas de experiências e novas parcerias. A exposição do Florarte reúne artesanato, gastronomia, brechó e floricultura.



O evento é esporádico e costuma ser realizado bimestralmente. A idealizadora da Florarte, Isis Rebelo, explica que pretende estabelecer um calendário, mas os movimentos da economia criativa é que norteiam a periodicidade do evento.

“Eu pretendo realizar o evento mensalmente, mas tudo varia de acordo com o mercado e com o momento “, explica

a fundadora.

Na sua 12ª edição, a exposição artística e cultural Florarte contará com a presença de 30 expositores. O evento será voltado para os brechós com valores entre R$1 e R$50, mas também terá uma área de artesanato e barracas de comida.

A próxima edição será realizada no dia 25 de maio, no Centro Social Urbano, localizado na Avenida Perimetral, número 22, bairro Parque Dez de Novembro. A feira terá início a partir das 13h, com entrada gratuita.

