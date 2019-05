Prefeitura lança edital do Programa Bolsa Idiomas com 14,9 mil vagas

Além do lançamento do Bolsa Idiomas, a prefeitura divulgou o resultado processo seletivo para o Programa Bolsa Pós-Graduação 2019 | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Manaus - A primeira chamada do processo seletivo para o Programa Bolsa Pós-Graduação 2019 foi divulgada na tarde desta terça-feira, 14/5, classificando 5.411 candidatos no resultado preliminar. A lista está disponível no site . Nesta edição, o programa registrou um total de 12.704 inscritos, superando as edições passadas.

A divulgação aconteceu na sede do Executivo municipal, na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste. A secretária da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio, representou o prefeito Arthur Virgílio Neto na cerimônia e apresentou o resultado da classificação dos candidatos, realizada ao vivo pelas redes da prefeitura. Na ocasião, a Prefeitura de Manaus também lançou o edital com 14,9 mil vagas para o processo seletivo do Programa Bolsa Idiomas.

Segundo Conceição Sampaio, Manaus apresenta um grande compromisso com a educação, que vai além da responsabilidade legal com o ensino básico. Ela enfatizou que os programas de bolsas de estudo se firmam como uma grande plataforma socioeducacional, sobretudo para a parcela da população que não teria condições financeiras para estudar em uma universidade privada, cursar uma pós-graduação ou aprender um segundo idioma.

“Precisamos lembrar as transformações que a gestão do prefeito Arthur Neto vem realizando. Estamos entre as dez primeiras capitais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e isso é resultado de uma gestão que preza pelo conhecimento. Essa parceria com as instituições de ensino oportuniza que mais pessoas possam se qualificar e estar prontas para o mercado de trabalho. Em nome do prefeito, agradeço todas as instituições parceiras que fazem a diferença na vida das pessoas que participam dos programas”, disse a secretária Conceição Sampaio.

Coordenados pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi/Semad) os programas socioeducacionais da prefeitura oferecem bolsas de estudo integrais (100%) e parciais de 50% e 75%, para pessoas de baixa renda que residem em Manaus.

Documentação

O diretor-geral em exercício da Espi/Semad, Helder Câmara, explicou que os classificados devem entregar seus documentos entre os dias 21 e 23 de maio, das 8h às 17h, na sede da escola, localizada na avenida Professor Nilton Lins, nº 3.259, bloco D da Universidade Nilton Lins, bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul. Nessa fase, os candidatos comprovam os dados fornecidos no ato da inscrição.

“É importante ressaltar aos classificados que não percam os prazos e levem as documentações exigidas pelo edital. Em relação ao Bolsa Idiomas, as inscrições se iniciam no dia 27 de maio e seguem até o dia 9 de Junho”, explicou Câmara.

Bolsa Idiomas

Estão sendo ofertadas 14,9 mil vagas em sete cursos de língua estrangeira: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e mandarim. Via internet, as inscrições começam às 8h do próximo dia 27/5 e vão até as 17h do dia 9/6. O edital completo e o link para as inscrições estão disponíveis no site da Espi .

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ser residente em Manaus, com idade a partir de 16 anos, de renda familiar per capita de 2,5 salários mínimos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público.

O programa firmou parceria com 15 instituições: Achieve Languages Manaus, Argus Cursos e Treinamentos, Aslan Idiomas, CCAA, Cultura Inglesa, Digital da Amazônia, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Fucapi, Icbeu, Inglês e Companhia, Multcursos, May Way Abroad, Nilton Lins -Yázigi, Quality Educação Profissional e Yes Idiomas.

*Com informações da assessoria

