Dívidas de água e energia podem ser negociadas em mutirão; saiba como

As concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia irão negociar débitos no Mutirão “O Dia D”, nos próximos dias 23 e 24 maio, na Arena da Amazônia. Os atendimentos relacionados a água e energia representaram 55% do total registrado de janeiro a maio deste ano nas duas unidades da Defensoria Pública Especializada em Atendimento ao Consumidor. As negociações serão intermediadas pelo órgão.



Além dos atendimentos para efetivação dos acordos, a Águas de Manaus informou, por meio da assessoria de comunicação, que também disponibilizará equipes para atendimentos como renegociação de débitos, mudança de titularidade de contas, solicitação de novas ligações e cadastro na tarifa social.

Para reduzir a inadimplência, a empresa possui a campanha “Zera Dívida” que oferece parcelamento de débitos em até 120 vezes e retirada do nome dos beneficiários do Serviço de Proteção ao Crédito e Serasa. As condições são ofertadas nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 17h, na loja da Rua Leonardo Malcher, no Centro, de segunda a sexta-feira é das 7h às 17h e no sábado (25), no horário de 8h às 13h.

A Amazonas Energia irá oferecer serviços de negociação de débitos, parcelamento, transferência e outras solicitações. | Foto: Divulgação/DPE-AM

Os consumidores também podem solucionar as demandas relacionadas ao serviço de água e esgoto nos atendimentos do programa itinerante “Vem com a Gente”. Nesta semana, as vans do projeto estão realizando atendimento, das de 8h às 17h, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua 21 de junho, no bairro Compensa, na Zona Oeste.

A Amazonas Energia irá oferecer os serviços de negociação de débitos, parcelamento, transferência de débito, além de ligação nova e outras solicitações da população.

O mutirão irá ocorrer das 8h às 17h no dia 23 e das 8h às 14h no dia 24. Além da negociação de débitos, serão oferecidos mais de 20 serviços para a população com renda familiar de até cinco salários mínimos ou renda pessoal de até três salários mínimos. A ação irá reunir defensores de 29 áreas diferentes de atuação, além de órgãos parceiros. “O Dia D” é realizado em alusão ao Dia do Defensor Público.

Leia mais:

Amazonas Energia divulga motivo de ‘apagão surpresa’ em Manaus

Em Manaus, Avenida Paraíba é bloqueada após caminhão colidir em poste