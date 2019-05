Congresso da ABRH-AM debate o impacto e o papel atual da liderança

Manaus- Nos dias (18) e (19) de junho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, a Associação Brasileira de Recursos Humanos – seccional Amazonas (ABRH-AM) promove o 18º Congresso de Gente e Gestão com o tema “Conectando Inteligências: Compartilhar – Conectar – Inovar”.

Na trilha do conhecimento Inovar, o palestrante internacional Léo Bruno, membro do Fórum de Liderança Global da UNESCO, que atuou como executivo em empresas multinacionais do Polo Industrial de Manaus (PIM) está confirmado como palestrante desta edição e abordará a questão da Liderança no Contexto da Indústria 4.0.

Para o palestrante, o aprendizado contínuo é fundamental para uma liderança eficaz no desenvolvimento de organizações públicas e privadas. “O público conhecerá as novas competências exigidas dos líderes em virtude de um cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo (VUCA)”, destacou Léo Bruno, doutor em ciências comportamentais aplicadas pela Califórnia American University, nos Estados Unidos.

As inscrições para a edição 2019 já estão abertas e durante os dois dias de evento os congressistas poderão participar de dez palestras magnas e mais de 30 palestras simultâneas. As inscrições podem ser feitas através do link: https://doity.com.br/congressoabrham2019

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Centec promove Jornada das Profissões em Manaus