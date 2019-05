Declínio: Amazonas perde 23 mil postos de trabalho em três meses

Manaus - Com uma população de 268 mil desocupados, o Amazonas amarga um dos piores momentos econômicos. Somente nos primeiros três meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, 23 mil trabalhadores perderam o emprego no Estado.

Desse total, 16 mil vagas foram perdidas na indústria. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) que aponta ainda Manaus como a capital com maior taxa de desocupação do país.

Os postos de trabalho na indústria amazonense caíram de 178 mil, do primeiro trimestre do ano passado, para 162 mil nos primeiros três meses de 2019, o equivalente a uma redução de 8,8%. O IBGE, que considera a indústria em geral (transformação, construção e extrativa), aponta, ainda, que houve uma retração de 13 mil postos de trabalho (-7,5%), do último trimestre de 2018 para o primeiro trimestre deste ano.

“Estamos agora com uma faixa de 85 a 87 mil empregos, em 2011 tínhamos 127 mil, ou seja, perdemos 40 mil empregos, essa queda do último período, especificamente, se deve a intercorrência da conjuntura do país que traz uma redução no consumo devido a um monte de incertezas na política, o que afugenta os investimentos, enquanto não resolvermos isso não vamos ter tranquilidade”, comentou o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco.

A indústria aparece como a quarta atividade com mais pessoas ocupadas, atrás da administração pública, comércio e agropecuária. Esta situação é atípica. O comércio, em geral, desponta no ranking de ocupações no Estado e, em Manaus, divide espaço com a indústria, segundo Périco. O dirigente estima que, mesmo com a aprovação das reformas, o Estado, o crescimento “vai demorar de dois a três anos”.

Ainda em relação a ocupações por atividade, a administração pública e serviços sociais foi o grupo com mais ocupados: 302 mil pessoas, alta de 11 mil postos em relação ao primeiro trimestre de 2018. O comércio aparece em segundo no ranking com 287 mil postos, expondo a redução de 10 mil vagas. Em terceiro, está a agropecuária com 266 mil ocupados, 5 mil a mais que no último trimestre de 2018.

O total de ocupados no Estado caiu de 1.573 milhão no último trimestre de 2018 para 1.550 milhão no primeiro trimestre de 2019, uma perda de 23 mil postos. Somado a isso, a força de trabalho saltou de 1.838 milhão para 1.844 milhão entre o último trimestre do ano passado e o primeiro deste ano.

