Amazonas Energia abre posto de atendimento no novo PAC da Praça 14

Manaus- A partir desta sexta-feira (17), a Distribuidora começa a operar mais um posto de atendimento, desta vez no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Praça 14, localizado na Rua Afonso Pena, na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. Serviços como ligação nova, 2ª via, parcelamento de faturas, danos elétricos, mudança de titularidade, erro de leitura, reclamação de interrupção de fornecimento, entre outros, poderão ser realizados no posto de atendimento.

O novo posto de atendimento irá trazer mais comodidade para os clientes que residem ou trabalham nas proximidades do novo PAC Praça 14, que não precisarão mais se deslocar até áreas mais afastadas para terem atendimento.

“Os outros postos continuam funcionando normalmente em vários pontos da cidade. A expectativa é que, com a abertura do posto de atendimento no PAC Praça 14, haja uma redução significativa nas filas e o atendimento se tornará mais ágil”, explica o Diretor de Clientes Márcio Paixão.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Dívidas de água e energia podem ser negociadas em mutirão; saiba como