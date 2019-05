Transbyshop: 20 anos de atuação no segmento de revenda no Amazonas

Empresa fundada pelo cearense Moacir Mota se tornou uma das mais renomadas no segmento de revenda de roupas em Manaus | Foto: Ione Moreno

Manaus - Criada com o propósito de transformar o segmento de revenda de roupas em Manaus, a empresa amazonense Transbyshop atua há 22 anos no mercado de confecções da cidade, gerando oportunidade de negócios para quem deseja obter sua independência financeira.

Fundada em 1997, pelo empresário Moacir Mota Júnior, de 44 anos, a empresa expandiu seus negócios e, hoje, gera mais de 400 empregos diretos e indiretos em toda a Região Norte do país.

Com duas lojas na capital amazonense e uma em Roraima, a Transbyshop conseguiu uma rede com mais de 20 mil clientes, além de iniciar investimentos em outros setores, fora a confecção feminina e masculina.

Desde sua fundação, a empresa comercializa mais de 300 itens em seu catálogo. Com constantes investimentos em parcerias com grandes marcas exclusivas, Moacir Mota conta que seu foco sempre foi gerar oportunidade e negócio para o desenvolvimento de suas revendedoras.



Mudando de vida



Saindo de Fortaleza e vindo para Manaus com apenas 12 anos de idade, Moacir teve seu primeiro contato com o segmento de confecções através de um emprego como vendedor de loja. A partir daí, identificou uma oportunidade de mudar de vida e abrir seu próprio negócio.

“Eu comecei como vendedor externo de rua e depois fui gerente de uma loja. Ao longo dos anos, eu me identifiquei com o mercado de vendas e comecei a viajar para trazer mercadoria para vender para lojas e revendedoras. No início, eu ia de porta em porta vendendo, até que chegou ao ponto de eu não conseguir mais atender as demandas. Foi aí que identifiquei que a revendedora não tinha um lugar apropriado para receber a mercadoria. Então, eu tive a iniciativa de abrir um espaço de pronta entrega onde as revendedoras pudessem vir até mim e receber as peças”, afirma.

Sendo ele um revendedor, Moacir buscou iniciar um negócio voltado para esse público, com uma grande organização de vendas diretas. Como todo início, o empresário passou por dificuldades financeiras para começar seu negócio.



Sem muitos recursos, Moacir Mota contou com apoio de empresas nacionais que acreditavam na sua iniciativa. O nome da Transbyshop surgiu, então, como uma forma de homenagear duas empresas parceiras que investiram no seu negócio: a Transmissão e By Fiapo.

Primeiros passos

A primeira loja da Transbyshop tinha apenas 120 metros quadrados. Localizada na rua 24 de maio, no Centro da cidade, a loja tinha apenas dois funcionários e pouco capital de giro. O início difícil logo foi contornado. Com menos de dois anos em funcionamento, o negócio já faturava mais que o planejado.

“Eu era o gerente, o caixa, era tudo e tinha mais duas pessoas que me ajudavam na organização e venda. Resultado de muito esforço, a empresa cresceu muito de um ano para o outro. Incríveis 1.000%. Com isso, eu senti necessidade de procurar novas marcas para investir e trazer mais variedade e exclusividade com as peças, além de precisar de um espaço maior para atender as clientes”, afirma o proprietário.



Dificuldades



O empresário conta que durante todo o processo da história da Transbyshop, problemas no fluxo de caixa surgiram e quase o fizeram desistir de seguir no ramo, mas as parcerias consolidadas com bancos e empresas foram importantes para alavancar seu negócio.

“As portas vão se abrindo para quem quer melhorar e sair das dificuldades. Eu pagava juros altos para as empresas e eu não conseguia conciliar os valores. Começou a virar uma bola de neve e eu pensei em desistir, mas teve um gerente de banco que viu minha dificuldade e me sugeriu que ao invés de eu aplicar descontos com empresas, que eu fizesse isso com o banco. Daí os juros baixaram e eu consegui prosperar”, afirma.



Crescimento

Em 2001, a Transbyshop passou de um pequeno espaço alugado no Centro da cidade para um prédio com mais de mil metros quadrados, na rua Saldanha Marinho, também localizada no Centro.

Segundo o empresário, os investimentos constantes em expansão da loja e imóveis próximos da unidade matriz foram fundamentais para o crescimento do próprio negócio.

“Eu comprei um prédio ao lado da unidade matriz e reformei tudo para ampliar a loja. Hoje, no final da ampliação, nós temos uma área de mais de dois mil e duzentos metros quadrados construídos. Em 22 anos, nós conseguimos um prédio de quatro andares e uma cartela de mais de 20 mil clientes, com a maioria composta por revendedoras”.



Buscando sempre inovar e seguir as tendências e demandas do mercado, Moacir Mota investiu e criou suas próprias marcas de roupa e semijoias: a PZK, que trabalha com jeans, e a Luiza Mota, que trabalha com semijoias.

Expansão



Com duas lojas de confecção em Manaus, uma na Saldanha Marinha, no Centro, e outra na Avenida Autaz Mirin, na Zona Leste da cidade, a Transbyshop possui ainda outra unidade em Roraima.

De acordo com o proprietário, os próximos passos são investir na expansão dos negócios em outros Estados da Região Norte do país. O segredo do sucesso, segundo o Moacir, é estabelecer um bom relacionamento com o cliente e manter parcerias consolidadas, que possam investir no seu negócio.

“É importante que o empresário tenha consciência que seu negócio é sustentado por três pilares: um é o fornecedor, outro são os colaboradores e o último são os clientes. Sempre foquei em bons parceiros e bons clientes. Uma vez que você conquista um cliente, você deve idealizá-lo”, aconselha o proprietário.

Confira abaixo a trajetória profissional da Transbyshop ao longo de seus 22 anos no mercado de confecções e revendas:

