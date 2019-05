Compra e venda de usados é opção em tempos de crise

| Foto: Divulgação

Manaus - Economizar e lucrar têm sido palavras de ordem em tempos de crise. A compra e venda de usados são práticas que garantem esses retornos e integram a chamada “economia circular”. Esse segmento baseia-se, entre outros aspectos, na reutilização de materiais, o que garante não apenas ganhar um dinheiro extra e economizar com a compra de objetos sem uso, mas também benefícios para o meio ambiente.

Brechós

A estudante de moda e jornalista, Marina Amazonas, faz parte desse grupo. “Passei a comprar menos, a última vez que comprei em shopping, uma roupa de marca, foi em janeiro, comprei nesse tempo uma calça em brechó, meu foco agora é brechó, que aposta numa economia circular, a roupa ainda está aí rodando e a gente quer fazer de tudo para prolongar a vida útil dela”.

O foco na sustentabilidade não exclui o benefício econômico. Ao adotar o consumo consciente e vender peças em brechós, Marina passou, ao mesmo tempo, a economizar e a lucrar.

“Quando temos muitas coisas não nos importamos quando elas param de funcionar, compramos outras, quando temos pouco, cuidamos melhor para que dure mais, isso é uma economia de dinheiro muito grande, é igual usar todas as partes de uma fruta, até casca, a gente está acostumada em ir ali na esquina e comprar ao invés de reaproveitar”, disse.

Mudança no mercado



O relatório da Circle Economy alerta para a necessidade de migração de uma economia linear à base do “extrair-transformar-descartar” para a circular. “O mercado funciona através de demandas geradas pela sociedade, e como tem ocorrido mudanças no comportamento dos consumidores em relação a aquisição de bens e serviços de forma positiva, empresas que investem na sustentabilidade estão cada vez mais cotadas”, explicou a professora que leciona Design e Sustentabilidade, Mirella Vieira.

Segundo a docente, o usuário tem mudado a sua percepção em relação a aquisição de bens. “É o caso dos brechós. As pessoas entenderam que é mais interessante do ponto de vista econômico e também sustentável alugar ou comprar uma roupa usada do que uma nova.

Circle Economy

A prática ainda tem poucos adeptos. De acordo com o relatório publicado em janeiro deste ano da Circle Economy, grupo apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) Meio Ambiente, somente 9% da economia global é circular. Isso significa que o planeta reutiliza menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de materiais utilizados anualmente em processos produtivos.



