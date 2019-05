Ações de fomento à economia local são discutidas na Suframa

Manaus - Com o objetivo de debater uma agenda positiva e propor iniciativas que possibilitem avanços para a economia local, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese Manaus) vai realizar sua 4ª Plenária, nesta segunda-feira (20), na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

O evento vai contar com a participação do presidente do Codese Manaus, Antônio Azevedo, do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, e representantes de cerca de 20 entidades da sociedade civil, como a Associação Comercial do Amazonas (ACA), Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), dentre outros.

Segundo o presidente do Codese Manaus, Antonio Azevedo, o tema economia motivou a escolha da Autarquia como local do encontro.

"Precisamos emplacar alternativas econômicas. O primeiro desafio é fazer com que a Zona Franca de Manaus, de fato, e não apenas de direito, possa ter mais 50 anos; o segundo é que ela possa gerar alternativas complementares, enraizando o desenvolvimento, principalmente no interior, olhando as aptidões regionais", ressaltou.

Conforme o vice-presidente do Codese Manaus, Romero Reis, um dos objetivos do encontro é apresentar às entidades formas de atuação.

"Vamos mostrar aos representantes como eles podem agir, levar novos projetos, como podem aprovar novos projetos e ações que visem mostrar de uma forma clara qual é a vontade da sociedade civil organizada", enfatizou.

