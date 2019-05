Contribuintes do Amazonas já pagaram mais de R$ 11 bilhões em impostos

Manaus- Entre o mês de janeiro e a primeira quinzena de maio de 2019, a população do Estado do Amazonas pagou mais de R$ 11.115 bilhões em impostos federais, um aumento de 5,64% em relação ao mesmo período do ano passado quando o contribuinte no Estado pagou R$10.521 bilhões. Os dados são da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje). Em todo o Brasil, os valores gastos com impostos federais no primeiro trimestre de 2019 ultrapassam a soma de R$ 938 bilhões.

Para discutir a reforma tributária, a Associação dos Jovens Empresários do Amazonas (AJE-AM), em parceria com a Conaje, promove a campanha ‘Feirão do Imposto 2019’, que tem como tema: Menos é Mais.

Atualmente, o Feirão do Imposto acontece em 24 estados da federação e mais de 100 cidades do Brasil, um projeto sem fins lucrativos que promove uma conscientização na sociedade, encabeçado por empresários brasileiros.

Em Manaus, a AJE realizará uma série de ações para envolver a sociedade para a discussão sobre a importância da Reforma Tributária, mas ressaltando a importância da manutenção dos benefícios para o Amazonas.

Na próxima segunda-feira (20), está programada uma audiência pública na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM), para discutir pautas da Reforma Tributária. O evento deve reunir membros do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRC-AM), Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM) e Sindicato das Empresas Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Amazonas (Sescon-AM), além das empresas associadas da AJE-AM.

Além da audiência pública na OAB-AM, a campanha realizará debates em universidades, além de ações nas empresas credenciadas na AJE onde os produtos desses locais possuirão uma placa com a identificação do valor com e sem imposto.

O coordenador da campanha Feirão do Imposto 2019 no Amazonas, Frederico Paiva, ressalta que o objetivo da campanha é demonstrar para sociedade em geral o quanto de imposto cada produto realmente possui.

“Quando você vai almoçar, por exemplo, metade do valor que você está pagando no seu almoço é de imposto para o governo. Quando você compra sua gasolina, 47% é de imposto. Essas informações nós estamos divulgando para a população em geral a fim de terem essa conscientização. Nós estamos chamando todos para que possam participar do debate e também cobrar do governo a aprovação da reforma tributária. Nós temos em mente o objetivo de que quanto menos impostos forem cobrados, mais produtividade nós teremos e de melhor forma será aplicada essa arrecadação”, ressaltou o coordenador da campanha no Amazonas.

Dia D

No dia 25 de maio, Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte e da Liberdade de Impostos, a campanha o Feirão do Imposto 2019 realizará um grande ato na Av. Djalma Batista, em frente a Faculdade UNINASSAU Manaus, reinaugurando o ‘Impostômetro’, onde a população poderá consultar diariamente a quantidade de impostos federais que estão sendo pagos, além de panfletagem sobre a reforma tributária.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Receita abre nesta quarta-feira consulta a lote da malha fina do IR