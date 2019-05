Clube gastronômico oferece desconto de 100% em restaurantes de Manaus

Manaus - Está aberta a temporada para degustação das melhores receitas da gastronomia em Manaus. Envolvendo 67 restaurantes e bares da capital amazonense, com oferta de prêmios e desconto de 100%, o Guia Best Gourmet está construindo a edição de 2019, que tem a missão de reunir os pratos e estabelecimentos mais bem avaliados pelo público amazonense.

Até sair do forno, em novembro, a lista com o panteão gastronômico de Manaus vai sendo construída em tempo real, a partir da avaliação dos consumidores a cada prato degustado. Quem ama comer bem, experimentar novos sabores e conhecer lugares diferentes tem a chance de ter uma vida social badalada de forma mais econômica participando do clube.

Presente em mais de 14 cidades brasileiras, o Guia Best Gourmet proporciona uma espécie de tour gastronômico por restaurantes dos mais variados segmentos. Para o cliente, a vantagem de ser jurado é também receber um tratamento mais especial e concorrer a vários prêmios toda semana, ressalta o empresário Adrews Maia, 24, um dos sócios da franquia em Manaus.

"Em cada ida ao restaurante, você é um jurado popular. Vai dar a sua nota para itens como ambiente, atendimento, cardápio e qualidade do prato. No final de toda a edição premiamos os que foram melhor avaliados pelos clientes. Isso gera conforto para a pessoa utilizar e também ajuda a aperfeiçoar a qualidade do serviço e atendimento", salienta.

Para participar do clube gastronômico, o consumidor deve comprar uma espécie de passaporte com dezenas de vouchers. O bloco custa R$ 120 e pode ser pago em até seis meses. Com ele, é possível visitar os restaurantes e obter 100% de desconto no segundo prato, combo e rodízio. Outras 15 empresas de vários segmentos, como salões de beleza e de festa (até 50%), casas noturnas (até 100%), salto de paraquedas (até 50%), passeios turísticos e academias (até 20%) também estão inseridas no rol de ofertas.

Para participar do clube gastronômico, o consumidor deve comprar uma espécie de passaporte com dezenas de vouchers | Foto: divulgação





Conforme Maia, no final das contas, o bloco gera cerca de R$ 5 mil em descontos para o consumidor e a chance de conhecer, pelo menos, 67 restaurantes da capital amazonense. “Sempre premiamos quem faz parte do clube. Temos sorteios mensais para quem compra o bloco. São sempre pratos de dois restaurantes ou algum serviço que tem em nossas empresas parceiras”, disse.

Por mês são realizados cinco sorteios, que acontecem ao vivo no Instagram @bestgourmetmao. Até o momento, cerca de 500 pessoas estão usufruindo dos benefícios do clube na capital. Para adquirir, os interessados devem acessar o site da empresa (www.bestgourmet.com) ou comprarem no Amanda Beauty dos Shoppings Manauara, Millenium e Ponta Negra.

