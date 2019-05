Instabilidade político-econômica reduz confiança do consumidor

Manuas - Com o cenário político-econômico em turbulência, o índice de confiança do consumidor brasileiro reduziu 4,3% em abril e 61% avaliam a economia de maneira negativa. Para especialistas do Amazonas, só aumenta a dificuldade de manter a animosidade do consumidor e entre as saídas para a crise apontadas estão a execução das reformas da Previdência e tributária, bem como o fim dos conflitos internos no próprio governo federal.

“A economia brasileira está sofrendo basicamente, há 5 anos, uma série de questões que era para ser feita lá atrás não foi feita. Foi testado um modelo que deu errado. A intervenção do governo através do consumo foi uma política econômica que deu errado. Deixou o consumidor endividado. A tentativa de baixar juros por decreto também não deu certo. Agora o paciente está doente, o estado brasileiro. Ou damos o remédio amargo agora ou vamos perder o paciente”, afirmou o vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon/AM), Martinho Azevedo.

“O remédio amargo” citado são as propostas de reformas tributária e previdenciária. Para o dirigente, tanto as reestruturações quanto os cortes orçamentários anunciados pelo governo são a luz no fim do túnel para a crise. “Não tem outra saída. Não é que seja necessária, não tem para onde correr, a lei orçamentária, de responsabilidade fiscal é clara, não se pode gastar mais do que é se arrecada, e esse é o caso do Brasil, que já está nessa situação de déficit. A tendência é aumentar mais”, explicou

Mas, a resposta das ruas frente aos contingenciamentos federais, no caso da Greve Nacional da Educação, no último 15, é outro complicador da conjuntura, segundo o economista.

“O caso da greve torna o ambiente ainda mais complicado para manter o otimismo. Precisamos de uma série de reformas e reajustes para atrair capital, restabelecer os níveis de emprego, gerar renda e consumo. A classe empresarial deve ser mais ativa e defender o que é correto para maioria, para o Brasil, e não apenas interesses menores, para o seu umbigo”, avaliou Azevedo.

Segundo o presidente da Assembleia Geral da Associação do Comércio do Amazonas (ACA), Ismael Bicharra, a crise interna do próprio Palácio do Planalto também tem refletido negativamente na confiança do consumidor. “Nós acreditávamos que ia ser turbulento, mas está mais do que deveria ser. O governo não se entende. Os conflitos que deveriam ser externos, estão sendo internos. Isso está criando uma insegurança grande dos empresários e da própria população (...). O Brasil tem histórico de não dá certo. Um pequeno pronunciamento há alterações na bolsa [de valores], no dólar. O Brasil é volátil”, disse.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Cartilha do Consumidor Amazonense é lançada na Aleam