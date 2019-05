Natura compra Avon e cria grupo avaliado em R$ 11 bilhões

A fabricante brasileira de cosméticos Natura confirmou a compra da concorrente norte-americana Avon por aproximadamente US$ 3,7 bilhões (cerca de R$ 15 bilhões), criando um grupo avaliado em US$ 11 bilhões (cerca de R$ 44,5 bilhões).

Com esta aquisição, a marca sai na frente quando o assunto é disputa no mercado internacional de beleza, já que a Natura também possui o domínio sobre a The Body Shop em 2017 e Aesop em 2013.

Conforme dados da consultoria Euromonitor, a Natura é a maior empresa em participação de seu segmento de mercado no Brasil, com 11,9% das vendas do setor de beleza e cuidados pessoais. A Avon ocupa a 7ª posição com 4,7% das vendas.

A Natura é a maior empresa em participação de seu segmento de mercado no Brasil, com 11,9% das vendas do setor de beleza e cuidados pessoais | Foto: divulgação

Na prática, a Natura vai controlar cerca de 76% do grupo, e o restante será detido pelos acionistas da Avon. A transação precisa ser aprovada pelos acionistas de ambas as empresas, bem como por autoridades de combate à concentração de mercado. A conclusão da operação é esperada para o começo do próximo ano.

Em nota à imprensa, o presidente-executivo do conselho da Natura, Roberto Marques, disse que a aquisição significa um passo para construir um grupo global e multimarcas. "Juntos aprimoraremos nossas crescentes capacidades digitais, nossa rede social de consultoras e representantes e alavancaremos nossa presença global de lojas e marcas diferenciadas, conectando e influenciado milhões de consumidores com diferentes perfis diariamente, tornando nosso grupo único", salientou o executivo.





