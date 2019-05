Vídeo: empresários são homenageados pelas contribuições ao PIM

Manaus - Empresários de fábricas do Pólo Industrial foram homenageados pelo desempenho econômico no distrito de Manaus. Esta foi a 55ª edição do prêmio Mérito Empresarial, promovido pela Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam).

A premiação ocorreu no no Clube do Trabalhador, no Sesi, Zona Leste da capital. Várias autoridades do estado e município compareceram ao evento.

O grande homenageado da noite foi o empresário Roberto Graziano, que há mais de 30 anos instalou no pólo industrial de Manaus a montadora de relógios Magnum Indústria da Amazônia. O descendente de italianos também responde pela MG Gold Indústria da Amazônia, também responsável pela produção de jóias.

O diploma microindustrial destaque do ano foi entregue ao empresário Schubert Pinto, que criou a Pharmakos D'Amazônia, empresa que explora recursos da biodiversidade amazônica para produção de cosméticos, medicamentos e perfumaria.

Durante a solenidade, o desembargador Flávio Pascarelli também foi homenageado com a medalha da ordem do mérito industrial Moysés Israel, pela atuação junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas.

