Quer viajar? Destinos do Amazonas e Pará, com voos a partir de R$ 100

Manaus - A MAP Linhas Aéreas está com tarifas promocionais para voos aos sábados, saindo dos municípios de Parintins, no Amazonas, e de Santarém e Itaituba, no Pará. Durante a promoção, será possível comprar passagens aéreas, dependendo do destino, a partir de R$ 99,90 o trecho, já com as taxas inclusas.

As passagens são válidas para viagens nos sábados (15,22 e 29 de junho), conforme disponibilidade de voos. As ofertas já podem ser conferidas no site https://voemap.com.br.

Os trechos em promoção são: Parintins-Itaituba; Parintins-Santarém; Itaituba-Santarém; Santarém-Itaituba; Santarém-Parintins; e Itaituba-Parintins.

A MAP mantém voos regulares para 14 municípios dos estados do Amazonas e do Pará. No Amazonas, a MAP atende a capital, Manaus, além de Parintins, Lábrea, Carauari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Eirunepé e Coari. No Pará, tem voos regulares para Belém, Porto Trombetas, Santarém, Itaituba e Altamira.

