Faculdade oferece oficinas, serviços de saúde e cadastro de currículos

Manaus- Oficinas sobre negócios, serviços de saúde e cadastro de currículos são algumas das atividades que serão oferecidas no dia do Vestibular “Sem Comparação” da UniNorte, neste sábado (15).

As oficinas e serviços serão oferecidos no período das 8h às 10h, na unidade 11 da UniNorte. No local, professores e acadêmicos promoverão uma Mostra dos cursos oferecidos pela instituição.

A Escola de Negócios, Hospitalidade e Relações Internacionais da UniNorte preparou uma série de oficinas para os candidatos que realizarão as provas. Os professores vão abordar temas como Planejamento Financeiro, Empresa Júnior, Marketing Pessoal, Técnica de Entrevista, Técnicas de Elaboração de Curriculum e Carreiras Profissionais.

A Escola de Comunicação, Design e Educação vai apresentar oficina de fotografia com o uso do celular, enquanto a Escola de Ciências da Saúde da UniNorte oferecerá serviços que possam aliviar a pressão de quem vai participar do Vestibular, como massagens, além de testes rápidos de pressão e glicose.

O Setor de Carreiras da UniNorte adiciona à programação o cadastramento de currículos de pessoas que estão em busca de emprego. Empresas parceiras vão estar presentes no local.

