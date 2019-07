INSS passa a realizar serviço pela internet

Alguns serviços continuarão sendo feitos nas agências, como perícia médica, prova de vida, avaliação social, entre outros que exijam a presença do segurado | Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terá, nesta quarta-feira (10), 90 dos 96 serviços disponíveis pelos canais eletrônicos, como o portal Meu INSS e a Central Telefônica 135.



Alguns serviços continuarão sendo feitos nas agências, como perícia médica, prova de vida, avaliação social, entre outros que exijam a presença do segurado. Porém, segundo Castro Junior, diretor de atendimento do INSS, todos os serviços que são possíveis de automatização estarão disponíveis pelo telefone e internet.

Hoje ja existem 62 serviços automatizados, tanto no Meu INSS, quanto no 135. A partir de quarta-feira serão acrescentados mais 28 serviços. Com isso, todos os serviços que são possíveis de automatização estarão automatizados.

Entre os lançamentos que serão feitos no dia 10 nas plataformas digitais estão os serviços para acordos internacionais. Trata-se dos convênios com outros países para que os segurados transfiram sua Previdência entre eles, em caso de mudança. Hoje, essas pessoas tinham que vir ao Brasil para fazer os requerimentos iniciais, ou fazer o serviço por meio de um procurador. Agora, eles estarão disponíveis no aplicativo Meu INSS.

Apesar das vantagens da digitalização, Castro garantiu que quem preferir ir até as agências do INSS continuará podendo realizar os processos pessoalmente.

— Todos os serviços que a gente está oferecendo têm um viés de comodidade, mas quem quiser pode continuar resolvendo dentro da agência — disse.

Confira alguns serviços que podem ser realizados pelos canais eletrônicos

1. Aposentadoria por idade

2. Aposentadoria por tempo de contribuição

3. Pensão por Morte rural e urbana

4. BPC/Loas

5. Certidão de Tempo de Contribuição

6. Atualização de dados cadastrais do beneficiário

7. Seguro Defeso do Pescador Artesanal

8. Salário maternidade

9. Carta de Concessão de Benefício

10. Agendamento de Perícia Médica

11. Extrato de Imposto de renda

12. Cálculo de contribuições em atraso

13. Acordos Internacionais

14. Excluir desconto de mensalidade associativa do benefício

15. Revisão

16. Recurso

17. Cópia de processo

18. Resultado de perícia médica

19. Bloqueio do benefício para empréstimo consignado

Como acessar o Meu INSS:

A Central de Serviços Meu INSS pode ser acessada por meio do site meu.inss.gov.br

. A senha inicial pode ser conseguida pelo próprio portal após responder perguntas sobre dados pessoais, trabalhistas e previdenciários.

