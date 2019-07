'Dia do Maninho': Nova Era realiza promoções no fim de semana

Manaus - O superatacado Nova Era realiza neste final de semana mais uma edição do “Dia do Maninho”. A ação, que vai de sexta-feira (12) a domingo (14), nas quatro unidades de Manaus, inclui ofertas especiais com preços promocionais, show musical e disputa em touro mecânico valendo R$ 1 mil.

A programação tem como objetivo principal a valorização da produção regional, estimulando o consumo dos alimentos cultivados no estado. As promoções valem para diversos produtos comercializados nas unidades do Nova Era, localizadas nos bairros de Flores, Compensa, Jorge Teixeira e Santa Etelvina.

Além das promoções, a coordenadora de Marketing do Nova Era, Viviane Cavalcante, destaca que, na unidade de Flores, haverá também show musical, com a banda de samba NTDS. “O clima é sempre contagiante, como uma grande confraternização com os nossos clientes”, ressaltou.

Outra novidade vai acontecer no supermercado da avenida Grande Circular. A cada compra acima de R$ 100, o cliente pode preencher uma ficha e concorrer a um vale-compras de R$ 1 mil. Para ganhar deve entrar na brincadeira do touro mecânico. Quem ficar montado por mais tempo, sem cair, leva o prêmio.

Horários

Nova Era Flores: Sexta-feira e sábado (8h às 22h)/Domingo (8h às 20h). O Nova Era Flores passou a funcionar em horário estendido aos domingos. A partir de agora, será das 8h às 20h.

Nova Era Grande Circular: Sexta-feira e sábado (7h30 às 20h) / Domingo (8h às 13h)

Nova Era Compensa: Sexta-feira e sábado (7h30 às 21h) / Domingo (8h às 13h)

Nova Era Via Norte: Sexta-feira e sábado (9h às 22h) / Domingo (9h às 21h)

