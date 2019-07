Sines oferecem 243 vagas de emprego nesta sexta em Manaus

Divulgação

Manaus - Os serviços municipal e estadual do Sistema Nacional de Empregos (Sines) vão ofertar, nesta sexta-feira (12), o total de 243 vagas de emprego, em Manaus. Por meio da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), serão disponibilizas 194 vagas de emprego, já pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) estarão disponíveis 49 postos de trabalho.



Os interessados nas vagas da Setrab devem comparecer na sede da secretaria, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é a partir das 8h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

Já os interessados nas vagas dos Sines da Prefeitura de Manaus devem procurar pelos postos de atendimento a partir das 8h. O serviço é oferecido nos Sines Manaus da avenida Constantino Nery, nº 1.272, no São Geraldo, Zona Centro-Oeste, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.985, no Jorge Teixeira, Zona Leste.

Vagas

O segmento que mais tem vagas abertas é para enfermeiros profissionais, com 168 ofertas pelo Sine da Setrab. Há vagas ainda para assistente financeiro, mecânico de manutenção jr, analista de departamento pessoal, médico clínico geral, técnico de enfermagem, e estoquista (PCD), todos com apenas uma vaga. Há também seis vagas para barbeiro, sete para auxiliar de limpeza, três para auxiliar de limpeza (PCD), e quatro para auxiliar administrativo (PCD).

Pelo Sine municipal há 18 vagas para vendedor externo e mais uma para candidato PCD, sete vagas para agente de limpeza (PCD), dez vagas para técnicos de enfermagem PCD, quatro para enfermeiro PCD, e mais três para auxiliar de serviços gerais na área hospitalar, entre outras.