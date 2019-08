Shopping de Manaus vai sortear moto Harley Davidson para Dia dos Pais

a marca de motos Harley-Davidson é a temática de toda a ação, que tem como foco principal o sorteio da moto da marca emblemática | Foto: Divulgação

Manaus - O Manauara Shopping, em Manaus, vai sortear uma moto Harley-Davidson dentro da Campanha “Coração Acelerado”, que conta com uma vasta programação em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no dia 11 de agosto.



De acordo com a assessoria do Shopping, a marca de motos Harley-Davidson é a temática de toda a ação, que tem como foco principal o sorteio da moto da marca emblemática no dia 20 de agosto. A moto sorteada será uma Harley-Davidson Iron 1.200.

Além disso, serão realizadas exposições em dois pontos diferentes do shopping, shows musicais e até mesmo um curso de pilotagem para os apaixonados pela marca.

“O Manauara conta com mix de compras completo e que atende todos os perfis de pais, facilitando na hora da escolha do presente. A campanha é um incentivo não apenas para as compras, mas para uma experiência diferenciada dentro do shopping, visto que é enorme o número de apaixonados pela marca americana”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

Como participar:

Para participar do sorteio, basta acumular R$ 200 em notas fiscais de compras realizadas no centro de compras entre os dias 1º e 11 de agosto e registrar os cupons fiscais por meio do aplicativo Chega de Fila, disponível gratuitamente para smartphones Android e iOS, ou diretamente nos Balcões de Trocas, que será montado no Piso Castanheiras, em frente à Loja C&A.

As trocas realizadas pelo app valem cupons em dobro e o sorteio será realizado no dia 20 de agosto.

O que mais posso encontrar no shopping nessa campanha?

Dentro da campanha acontecerá a “Expo Manauara Garage”, que será dividida em dois espaços. O primeiro, em frente à loja Ramsons, vai contar com a exposição de cinco motos da marca até o dia 11 de agosto.

No outro ponto da ação, que fica em cartaz até o dia 20, ao lado do restaurante Tio Armênio, haverá a exposição de 20 miniaturas Harley-Davidson, com modelos de 1936 até 2015.

Outra atração é um espaço com cenário de garagem, onde os visitantes poderão fazer fotos. Além disso, lá também estarão em exposição três motos da marca e uma delas estará disponível para fotos.

No dia 3 de agosto, a banda BAND&DONNA fará um show acústico a partir das 18h. A apresentação é gratuita e aberta a todo o público.