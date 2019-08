Vídeo: Tropical Hotel em Manaus, do glamour ao abandono

Manaus- O Hotel Tropical de Manaus , localizado na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste da cidade, era a mais nobre referência de hotel e hospedagem no Amazonas. O local, de 235 mil metros quadrados, agora está abandonado e afundado em dívidas.

No total, o valor da dívida era de R$ 20 milhões que depois de negociações com a Amazonas Energia, caiu para R$ 8 milhões, mas também há dividas trabalhistas, que somam mais de R$ 2 milhões.

Época de ouro

No Hotel Tropical havia muito glamour. Personalidades do mundo inteiro se hospedaram no lugar, entre eles reis, rainhas, príncipes, políticos e artistas. Ao todo, são 42 anos de história do maior hotel da cidade de Manaus. No local trabalhavam cerca de 150 funcionários, hoje restam menos de 15. Por enquanto não se sabe qual o destino do Tropical Hotel de Manaus.

Entre as personalidades famosas estão o príncipe Charles, o piloto Jacques Villeneuve, os atores Tom Cruise, Olivia Newton John, Matt Dillon e o cantor Paul Simom, além de Hugo Chaves e todos os exs- presidente brasileiros.

Zoológico

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) estuda a destinação dos animais que ainda permanecem no zoológico do local. Mais de 200 espécies ainda aguardam um novo destino para continuarem vivendo sob proteção humana. Ao todo, 200 quelônios e mais 34 animais de diversas espécies devem ser retirados do local para outros cativeiros. A transferência deve ocorrer em breve.

