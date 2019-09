Defensoria Pública da União abre concurso para estágio em Direito

A Defensoria Pública da União (DPU) no Amazonas abriu nesta quarta-feira as inscrições gratuitas para 24º Concurso para Estágio Remunerado em Direito. As inscrições podem ser realizadas pela internet no site do CIEE , de 9 de setembro até o próximo dia 29 de setembro.

O certame visa ao preenchimento de 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva por estudantes de Direito matriculados a partir do 3º período do curso. A bolsa de estágio é de R$ 800, por 20 horas semanais mais R$ 8 de auxílio-transporte por dia de estágio. No ato da convocação, o estudante de Direito deve provar estar cursando o quarto semestre do curso.

As provas acontecem no dia 3 de novembro na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas e terão 3 questões discursivas (Direito Penal, Direito Civil e Teoria Geral do Processo) e uma redação no estilo dissertativa-argumentativa sobre qualquer ponto do conteúdo programático constante no edital publicado no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) .

No último certame foram aprovados 66 candidatos para 15 vagas imediatas, dos quais foram convocados mais da metade por ordem de classificação e disponibilidade para o turno de preenchimento das vagas que sugiram. Eles continuarão a serem convocados, conforme necessidade do órgão até a data da próxima prova em novembro.

Reserva de vagas

Neste concurso, é assegurado o direito de inscrição às pessoas com deficiência, sendo-lhes reservadas 10% das vagas (1 vaga), e 30% das vagas oferecidas (5 vagas) aos candidatos que se autodeclarem pretos ou pardos no ato da inscrição, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para realizar a inscrição ou obter mais informações sobre o concurso, o candidato interessado pode acessar o site do CIEE.

