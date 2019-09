Aposentados e pensionistas iniciam aulas de Inclusão Digital

Manaus- A alegria predominou no reencontro de antigos e novos alunos no início de mais três cursos promovidos pela Prefeitura de Manaus aos aposentados e pensionistas do município. O órgão anfitrião foi a Manaus Previdência , que em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), abriu nesta terça-feira, (10), as turmas de Inclusão Digital, Inglês e Artesanato/Técnica de Fuxico, em uma total de 64 vagas.

“O planejamento que fazemos durante todo o ano é fundamental para conseguirmos não apenas oferecer os cursos que os segurados pedem, mas garantir professores qualificados para a tarefa. E nesse processo, a qualidade e a dedicação dos nossos parceiros, entre eles a Espi, são fatores essenciais para alcançarmos o nosso objetivo”, destacou a gerente de Previdência, Poliane Rio, que acompanhou a abertura das atividades junto à equipe de Psicossocial da autarquia.

O interesse e a frequência por parte dos segurados aos cursos oferecidos pela Prefeitura têm feito a Espi adequar a grade de atividades e atender, sempre que possível, a demanda provocada pelos alunos. Esse foi o caso, por exemplo, da Automaquiagem, que terá uma nova turma em breve. A primeira experiência foi em maio passado e foi um sucesso junto às aposentadas.

“Também vamos oferecer o curso de Empreendedorismo aqui, na Previdência, sempre com excelentes profissionais como instrutores, pois além de serem qualificados, detêm o dom de motivar os alunos, evitando as possíveis faltas às aulas”, enfatizou a diretora do Departamento de Educação e Aperfeiçoamento (Deap) da Espi, Jeânia Bezerra.

Mundo virtual

Dominar o computador e se conectar à internet sem mistérios foi o que motivou a aposentada Arlete de Oliveira, 55, a se matricular no curso de Inclusão Digital. “Tenho noção sobre o acesso a partir do celular, mas no computador tenho que pedir ajuda aos meus filhos”, revela. “Meu propósito aqui é aprender tudo, desde mexer no teclado até me conectar para ver filmes nas plataformas de compartilhamento de vídeos, assim como fazer cursos variados on-line”, relatou.

Com bagagem em vários outros cursos oferecidos pela Manaus Previdência, Oliveira comprova a disposição em exercitar a mente e o corpo. Além da Inclusão Digital, a aposentada também é aluna do curso Ginástica oferecido pela instituição, em conjunto com outra parceira, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).

Para a coordenadora do setor de Psicossocial da Manaus Previdência, Darla Gondim, depoimentos como o da aposentada Arlete de Oliveira comprovam a relevância de cada curso oferecido pela Previdência e seus parceiros. “Se houver demanda, nos programamos para abrir novas turmas para os segurados, lembrando que também vamos oferecer o curso de Técnicas de Coaching, em outubro, em um trabalho conjunto com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam)”, avisou.

Quem quiser obter informações sobre dias e horário das aulas dos próximos cursos basta telefonar para (92) 3186-8000, ou contatar pelo webchat ( http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/ ), ambos das 8h às 17h. Todas as aulas acontecem na sede da Manaus Previdência, localizada na avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria