Vagas gratuitas para o curso de Inclusão Digital em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus realiza, em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a abertura de inscrições gratuitas com 30 vagas para o curso de Inclusão Digital, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).



As inscrições ocorrerão nesta sexta-feira (13), e devem ser feitas na sede do Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, no São Geraldo, das 8h às 12h.

Os interessados devem levar a cópia e o original dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de escolaridade. Os requisitos mínimos para participação no curso são ter a partir de 18 anos e ter ensino fundamental incompleto.

O curso possui uma carga horária de 24 horas e exige que o aluno fique das 8h às 17h no local de aula, então é importante frisar que a alimentação é responsabilidade individual de cada aluno.

As aulas serão ministradas no Balcão de Agronegócios do Sebrae, situado na rua Barão de São Domingos, Centro.

*Com informações da assessoria