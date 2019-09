Inscrições abertas para o II Seminário de Direito do Consumidor do AM

Manaus - Para comemorar o 29º aniversário do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB-AM) promove a segunda edição do Seminário Amazonense de Direito do Consumidor. O evento será no dia 20 de setembro, das 18 às 22h, no Auditório Rubi da sede da OAB-AM, situada na Avenida Umberto Calderaro Filho, 2000, Adrianópolis.

Podem participar acadêmicos, graduados em Direito, advogados que atuam na área e interessados em Direito do Consumidor. A inscrição pode ser feita neste link ; o valor da entrada é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, a serem entregues no dia do evento.

Um dos organizadores e palestrantes do seminário, o advogado do direito do consumidor Flávio Terceiro, reforça que é importante a sociedade conhecer os seus direitos para evitar transtornos.

"É muito comum as pessoas terem a ideia que o cliente tem sempre razão. Em muitos casos, isso é verdade. A empresa precisa saber quando o cliente tem razão para evitar problemas e não ter prejuízos maiores, seja com processos judiciais e indenizações", explica o advogado.

O advogado do consumidor Flávio Terceiro palestrará sobre 'a lei da fila na prática' | Foto: Arquivo Pessoal

Ele ainda explica que o seminário é importante também para os advogados que precisam saber quando o cliente tem razão para que possam atender as pessoas e evitar processos desnecessários que vão ocupar o Judiciário. "E o consumidor precisa saber quando ele tem razão e quando acionar o Judiciário, porque não acionando, as más práticas continuam. É um jogo de equilíbrio. Quem quer atender bem, precisa saber para não errar", completa.



Entre os temas da palestra estão: Dano Temporal: Conceito e Espécies; A história da Defesa do Consumidor e como advogar no âmbito do Procon; Advogando em Defesa do Consumidor e em Defesa do Fornecedor; Como elaborar uma ação revisional de empréstimo; e A Lei da Fila na prática.

Palestrantes especialistas no tema estarão presentes. Entre os convidados, está o defensor público Maurílio Casas Maia, autor do Livro “Dano Temporal – O tempo como valor Jurídico”. Além dele também palestrarão os advogados Luis Albert, Maurílio Brasil, Louise Saldanha e Flávio Espírito Santo.