Vídeo: Manaus sediará a primeira feira de sustentabilidade do PIM

O evento foi idealizado com o conceito de aliar sustentabilidade e tecnologia | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A primeira Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (fesPIM) acontecerá no mês de novembro, nos dias 27 a 29 com a proposta de mostrar o conceito que alia sustentabilidade e tecnologia, além de mostrar a importância do Polo Industrial de Manaus para o mundo.

Com 130 estandes, o evento terá uma programação repleta de exposições, palestras com convidados nacionais e internacionais, venda direta de produtos fabricados no PIM e ações com comunicólogos e investidores que tenham interesse em expandir seus conhecimentos sobre a realidade produtiva local.

A cerimônia de lançamento da 1ª fesPIM contou com pronunciamentos do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes; do presidente do Instituto Piatam, dr. Alexandre Rivas; do CEO do Grupo Rede Amazônica, Phelippe Daou Jr; do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo; do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva; e do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Ricardo Nicolau.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira