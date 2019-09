Inscrições abertas para curso gratuito de 'Mecânica Básica' do Detran

Manaus- Estão abertas as inscrições para 100 vagas destinadas ao curso gratuito de “Mecânica Básica”, ofertado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). A atividade faz parte das ações realizadas durante a Semana Nacional de Trânsito, que este ano tem como tema “No Trânsito, o sentido é a Vida”. As inscrições seguem até sexta-feira, (20).

A capacitação, que possui carga horária de 20 horas, com aulas práticas e teóricas, é voltada para qualquer pessoa interessada maior de 18 anos. As inscrições podem ser realizadas, das 8h às 14h, no Setor de Cursos na sede do Detran-AM, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, Parque Dez de Novembro.

No ato da inscrição, o futuro aluno deve doar um pacote de fralda descartável tamanho G ou GG, que será doada para instituições filantrópicas. O curso ocorrerá nos sábados dos dias (21) e (28) de setembro, e (5) de outubro. Nas duas primeiras datas, a capacitação ocorre das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h. No último sábado do curso, quando ocorrerá a aula prática, a programação será realizada das 8h às 14h.

O curso é direcionado tanto para homens quanto mulheres que procuram conhecer melhor seu veículo e aprender como executar alguns serviços básicos. Ao final, o participante receberá o certificado de conclusão do curso.

Durante as aulas, os alunos terão informações teóricas e práticas sobre o manuseio de equipamentos dos veículos, como a troca de bateria e pneus, troca de óleo, verificação do nível de água, mecânica preventiva, ações em casos de emergência e outros.

Temas abordados

Os assuntos abordados durante o curso estarão relacionados a noções básicas de mecânica, segurança no trânsito e meio ambiente. Entre os temas que serão debatidos estão: O condutor e o meio ambiente; Conhecendo o Manual do Proprietário; Interpretando a linguagem do veículo; Mecânica preventiva; Ações em casos de Emergência.

*Com informações da assessoria