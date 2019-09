Centec Social com serviços gratuitos à população de Manaus

Manaus - Em comemoração aos seus dez anos no setor educacional, o Centro de Ensino Técnico (Centec) realiza nesta semana uma edição especial do projeto Centec Social, com a ofertas de diversos serviços gratuitos a estudantes e à comunidade em geral.



Cadastro de currículos, emissão de documento profissional, consultas e exames médicos, serviços de estética, além de orientação jurídica e psicológica fazem parte do pacote de atividades programadas para os dias (19), (20) e (21) de setembro, quando o Centec abrirá suas portas, na Djalma Batista, para receber o público.

“O Centec é uma escola que acredita no potencial do ser humano e busca atender as necessidades do mercado com projetos educacionais que visam desenvolver profissionais de excelência e, sobretudo, cidadãos”, afirma a diretora de ensino da escola, Eliana Cássia Pinheiro.

Ela destaca que o Centec tem orgulho em ter seus alunos inseridos em todas as ações sociais da escola e na comemoração dos seus dez anos não seria diferente. “Além de diversas empresas e instituições parceiras, todos os serviços oferecidos à comunidade nesse período terão a participação dos nossos estudantes, bem como seus mestres na condição de supervisores de cada trabalho”, informa Eliana Cássia.

Programação

O primeiro dia de ações, na quinta-feira, (19), será voltado apenas para alunos da própria escola. Já nos dias (20) e (21) a atenção será dividida com toda a comunidade dos bairros adjacentes e de outros que queiram comparecer. A participação será solidária, com a doação de um pacote de leite integral ou um pacote de fraldas da Turma da Mônica, que serão posteriormente entregues a uma instituição de caridade.

No dia (20), as ações serão centradas em educação e cidadania, com o cadastro de pessoas para o mercado de trabalho e emissão de 1ª e 2ª vias de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), das 8h às 14h. O trabalho será feito em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) e a ideia é formar um banco de currículos para serem enviados às empresas com as quais o Centec tem parceria para vagas nas diversas áreas do comércio, indústria e serviços.

Já no dia (21), as ações serão centradas em serviços de saúde, estética, orientação jurídica, atendimento psicológico e enfretamento à violência doméstica. “Teremos desde cortes de cabelo, esmaltação, escova e massagem relaxante, até consultas médicas com clínico geral, dermatologista e nutricionista, além de exames como eletrocardiograma, aferição de pressão, bioimpedância, optometria e muitos outros”, detalha a coordenadora de marketing do Centec, Driele Cazumba.

Ela frisa que, em ambos os dias, as senhas para cada um dos serviços serão entregues às 7h da manhã. Trata-se de uma grande oportunidade, especialmente para quem está a espera de autorização do Sistema Único de Saúde (SUS) para certos exames. Só para eletrocardiograma serão distribuídas 100 senhas.

Outro presente especial para a comunidade, segundo a coordenação do Centec Social, serão os sorteios de bolsas de estudos e orientação vocacional para que o candidato descubra o seu perfil profissional e escolha o melhor curso a seguir. Mas não é só. A escola ainda vai dar 20% de desconto nas mensalidades (até o fim do curso) para quem optar pelos técnicos em Administração, Logística, Enfermagem, Estética, Refrigeração e Climatização, Eletrotécnica, Informática e Segurança do Trabalho, até o final do curso.

*Com informações da assessoria