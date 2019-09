UEA participa da 10ª Feira Norte do Estudante com palestras

Manaus- A Referência em auxiliar estudantes na hora de escolher a carreira, a 10ª Feira Norte do Estudante (FNE) terá a participação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). No estande serão apresentados projetos, pesquisas, intervenções artísticas, e os professores da instituição ainda vão ministrar palestras. O evento será realizado de quarta (25) a sexta-feira (27), das 9h às 22h, no Manaus Plaza Centro de Convenções, com acesso gratuito. Para participar, basta se inscrever por meio do site



www.feiranortedoestudante.com.br ou presencialmente na recepção da feira.

A pró-reitora de Ensino de Graduação da UEA, Kelly Christiane Silva de Souza, destacou que a Feira Norte representa para a UEA uma oportunidade de apresentar aos futuros estudantes os nossos cursos a sociedade. “É uma pequena parcela do que produzimos enquanto ensino, pesquisa e extensão. Reafirmando assim o compromisso da universidade com a oferta de educação de qualidade”, enfatizou.

No estande da UEA, os alunos vão conferir informações sobre a instituição, além de alguns programas e projetos desenvolvidos como o Roteiro Inclusivo para Pessoa Surda. Além disso, serão exibidos o barco campeão nacional do Desafio Duna 2019 da equipe Jaraqui, o veículo offroad da equipe Baja UEA e o veículo da equipe Viper Racing. Além da participação do quadrinista, Eunuquis Aguiar, que irá sortear a confecção de caricaturas aos alunos.

Na Arena Eletrizada, a UEA apresentará intervenções artísticas com as peças “Maior Trem do Mundo” e “Amazônia Entubada”, dos grupos de teatro Drummond na Praça e Teu. Ainda na programação, haverá palestras na quarta (25/09), às 17h, sobre “Medicina: Profissão e missão”, e às 11h15h, sobre “Direito Digital: eu, você e o robô”, com o professor Aldo Evangelista.

Já na quinta-feira (26), às 11h15, será realizada a palestra “Odontologia: Formação e perspectivas no mercado de trabalho”, com o professor Evandro Bronzi, e sobre “Estágio Rural – vivência do curso”, às 17h, com o professor Wagner Monteiro.

FNE

No ano em que completa uma década de história, a Feira Norte do Estudante, maior evento estudantil da região Norte, oferecerá mais de 100 palestras sobre temas variados para auxiliar jovens e adultos na descoberta de sua vocação e na escolha da carreira.

A programação também inclui dinâmicas, bate-papos, testes vocacionais, sorteios e atividades culturais. Já na área de exposição, cerca de 30 instituições, entre faculdades, escolas, cursos de idiomas, empresas de estágio e seleção, e outros agentes de educação e empregabilidade, apresentarão seus cursos, metodologias e diferenciais.

Desde a primeira edição, realizada em 2010, a FNE já recebeu mais de 245 mil pessoas e realizou aproximadamente 800 atividades gratuitas. Em 2018, foram 25 mil visitantes, mais de 160 atividades, 120 palestrantes e 70 convidados, entre artistas, escritores, jornalistas e outros profissionais.

*Com informações da assessoria