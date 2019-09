Aplicativo de corrida oferece ingressos de cinema a R$ 0,99, em Manaus

Para encerrar a campanha nacional "Mês 9 da 99" e reforçar a combinação imbatível de preço e qualidade, a empresa de mobilidade urbana que integra a global DiDi Chuxing firmou parceria com a Rede Cinemark para proporcionar mais diversão aos seus clientes.

Neste domingo (29) serão oferecidos ingressos em todas as sessões Prime, Box e XD (Extreme Digital) da rede Cinemark, em todo o Brasil, por apenas 99 centavos.

Esta oferta está sujeita a disponibilidade de ingressos e lotação da sala e é válida apenas para passageiros que utilizarem o app 99 no sábado (28). A programação completa dos cinemas pode ser consultada no site da www.cinemark.com.br.