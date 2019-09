Empresa comemora 18 anos de atuação em Manaus com Comunidade

O 18º aniversário da LanaPlast foi comemorado com grande festa em Manaus. Com direito a trio elétrico percorrendo bairros da cidade, representantes comerciais e profissionais visitaram os clientes da marca, que fabrica forros de PVC. O evento foi realizado na última terça-feira (24), em dois períodos do dia.

Para a diretora da LanaPlast, Ana Paula, a empresa cumpre, em 18 anos de vida, sua missão de preservar a floresta Amazônica. “O grande desafio era mudarmos a cultura do amazonense de não usar mais madeira para forrar seus empreendimentos e residências. Com isso a Lanaplast apostou na tecnologia de produzir o forro de qualidade que fosse compatível com o clima quente da região”, disse.

Apesar da forte crise em 2015 no Brasil, a LanaPlast permaneceu apostando na exigência de produzir apenas forros de no mínimo 10 milímetros. “Para os nossos clientes a Lanaplast trousse para região a qualidade dos forros de PVC e com isso o amazonense aumentou o interesse por adquirir o produto”, salientou a diretora.

Um bolo de 100cm foi cortado na frente da Bola do Mindu | Foto: Divulgação

Para comemorar o 18º aniversário , a LanaPlast distribuiu picolé e bolo para comunidade. De manhã, um bolo de 100cm foi cortado na frente da Bola do Mindu, zona centro Sul de Manaus. No período da tarde, outro bolo de 100cm foi fatiado na Bola do Produtor, zona Leste.

A dona de casa, Rosária Duarte, foi pega de surpresa pela comemoração. “Legal o que a empresa faz, é um reconhecimento para quem compra e para quem vende também. O bolo está muito bom”, enfatizou.

Trio Elétrico

Os 65 funcionários da LanaPlast participaram do evento. Parte deles distribuíam picolés e, outros, ficavam em cima do trio elétrico cantando a música da empresa e animando o público. “O proposito desta festa junto aos clientes e a população é justamente para termos a oportunidade de agradecer aqueles que verdadeiramente construíram a nossa marca ao longo destes 18 anos”, disse a diretora da empresa.

*Com informações da assessoria