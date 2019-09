Vídeo: feira de Imóveis movimenta mais de R$ 142 milhões em Manaus

A Feira de Imóveis de Manaus movimentou mais de R$ 142 milhões nos três dias de evento realizado no último final de semana, nos dias (27), (28) e (29) de setembro, no G3 do Millennium Shopping. Conforme balanço da Caixa Econômica Federal, foram iniciados 918 negócios. O resultado deste ano superou em 36% o ano passado, com 20% a menos de visitantes. Em 2018 foi um faturamento de R$ 105 milhões e mais de 10 mil visitantes.

Estavam disponíveis mais de 4,5 mil imóveis para venda, nos valores que variavam de R$106 mil a valores acima de um milhão. Foram dezenove lançamentos e oito empresas participantes do evento: Direcional, Mora Mais, MRV, Vivere, Smart, Staff, RD e Unipar.

A novidade este ano foram às facilidades encontradas pelos visitantes na aquisição da casa própria, com juros mais baixos e taxas de 2,95%; nova linha de financiamento que utiliza inflação oficial do país calculado pelo IPCA como composição para taxas de juros, e assim deixar as parcelas mais baixas.

O gerente regional da construção civil da Caixa, Alderglan Teles, reforçou que com as novas medidas e juros menores as pessoas ficaram confiantes em efetuarem a compra e assinarem os contratos com as empresas expositoras da feira. “Quando eu tenho uma taxa de juros menor, eu consigo com o mesmo valor de parcela comprar um imóvel de valor menor, ou pagar uma parcela maior”, concluiu.

Dentre os 918 de negócios fechados na feira de imóveis, Cleber Dias foi um deles. Dias se planejou e esperou o evento acontecer para aproveitar as facilidades e comprou um imóvel na planta. “Eu havia feito um investimento já há algum tempo, minha esposa e eu chegamos à conclusão que aproveitaríamos a feira de imóveis, pois as empresas estão dando condições que no dia a dia não acontece, então a gente aproveitou”, comemorou.

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), Albano Maximo, destacou que o objetivo da feira é trazer facilidades para o comprador, reunir grandes empresas em apenas um lugar para que as pessoas escolham o melhor empreendimento imobiliário.

“Ademi é a entidade agregadora da feira de imóveis, pois a gente consegue agregar a Caixa, empresas incorporadoras, corretores e clientes, todo mundo no mesmo local para que a pessoa verifique financiamento, escolha com as empresas o imóvel que melhor possa atender”, concluiu.

*Com informações da assessoria

